VEC 香港獸醫急症中心升級「全科家庭獸醫」護理體驗 Dr. Martin 加盟主理全方位門診服務
從日常健康檢查、牙科護理到內視鏡檢查 構建「預防、治療、康復」全生命週期防線 守護毛孩每一步
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年 2月 5日 - 作為香港領先的動物醫療機構，VEC 香港獸醫急症中心（VEC） 始終致力於為毛孩提供最全面、最安心的健康守護。為進一步升級「全科家庭獸醫」護理體驗，VEC 宣佈專業全科家庭獸醫 Dr. Martin 正式加盟。Dr. Martin 將主理涵蓋由日常體檢、牙科護理、老年及幼年貓狗護理，至高階內視鏡檢查的全方位門診服務，實踐「從預防到康復」的一站式健康承諾，成為寵物主人最信賴的醫療後盾。
VEC 致力於將專業的 24 小時急症機制與全方位全科護理深度融合 。VEC 擁有先進的手術室、深切治療部（ICU）及 CT 斷層掃描等醫療體系，確保從日常檢查到深度診斷皆能精準執行 。透過嚴謹的分流程序，中心能即時應對如誤吞異物等突發狀況，確保救治不延遲 ；而這套全天候的重症監護實力，更為內視鏡、牙科護理及軟組織外科服務提供了最安穩的後援 ，真正實現從預防醫學到康復階段的無縫守護 。
從「預防」出發：構建全生命週期的健康防線
VEC的專業貓狗牙科護理服務旨在保持寵物的牙齒和牙齦健康，確保毛孩活得更長壽健康。許多寵物主人或者不知道，牙科疾病是貓狗寵物中最常見的健康問題之一——高達八成的貓狗會在三歲時左右開始受牙齒問題困擾。牙齒疾病不僅會引起寵物不適，口腔中的細菌還可能進入血液並擴散至全身，從而導致更嚴重的健康狀況，如腎病、心臟病和糖尿病等。
定期的寵物牙科護理有助於預防各種健康問題，減少寵物疼痛或牙齦感染的機會。及早發現牙齒問題有助提升寵物的生活質素。擁有豐富的臨床經驗的Dr. Martin 擅長處理從幼年到老年貓狗的多元化護理需求。他深信，卓越的醫療不應僅止於「治療」，更應始於「預防」。「全科家庭醫生的角色，是陪伴毛孩走過生命的每一個階段。」Dr. Martin 表示：「透過定期的身體檢查、口腔護理及超聲波監測，我們能及早發現潛在的健康隱患，在疾病萌芽前進行干預。這不僅能減輕寵物的痛苦，更能顯著提升牠們的生活質素。」Dr. Martin 亦特別提醒寵物主人：「預防勝於治療，建議主人應留意日常中那些細微但持續的變化，例如食慾、飲水量、體重與行為模式。這往往是健康檢查中最常被忽略的一環。」
成功案例：內視鏡技術 助頑皮毛孩免除手術之苦
Dr. Martin 對內視鏡及軟組織手術擁有濃厚興趣，擅長利用先進設備進行精準診斷。他曾處理一宗令人印象深刻的急症：頑皮的積克羅素㹴犬 Taro 在主人玩桌上遊戲時，因一時好奇誤吞了一顆骰子，隨即出現嘔吐及食慾不振的情況。
面對此危急情況，Dr. Martin 憑藉豐富臨床經驗，把握黃金時間採用內視鏡技術為 Taro 取出異物。此決定成功令 Taro 在不需開刀的情況下解決危機，避免了傳統剖腹手術帶來的創傷與風險。Taro 術後恢復神速，當天即可出院回家，重拾活力。
Dr. Martin 這種準確的診斷與治療方針，正與 VEC 的理念不謀而合。現時配合 VEC 強大的 24 小時急症支援與高端設備，Dr. Martin 能更即時地為像 Taro 這類的突發個案提供高階內視鏡治療，省去轉院的時間與風險，為毛孩爭取最理想的治療效果。
三語溝通無障礙：以家人的初心與溫度守護醫患關係
除了專業醫術，Dr. Martin 的語言優勢亦為寵物治療帶來了極大的透明度與心理支撐 。他在2018年於愛丁堡大學畢業，精通英語、廣東話及普通話，他不止能主理各種軟組織外科手術，還擅長利用內視鏡技術進行治療 。這種「內外兼修」的特質，讓他能與不同背景的寵物主人進行精準且有溫度的溝通，以有效根據寵物情況選擇最合適的方案。
他奉行 「以家人的初心，守護毛孩與主人」 的行醫理念 。Dr. Martin 認為，有效的溝通能緩解主人在寵物患病時的焦慮，建立深厚的信賴關係。他亦言：「我希望每一位走進診室的主人，都能感受到這份『視寵如親』的初心。」他補充道：「當我們把病患當成自己的家人，診斷便會更有深度，治療亦會更有溫度。」 人性化的溝通模式不僅幫助解決寵物生理上的痛楚，更陪伴主人一同面對治療過程中的起伏。
除仰賴 VEC 強大的硬件設施與 24 小時急症體系，卓越的動物醫療更需要醫護人員的人文關懷與細膩溝通 。Dr. Martin 的加盟，將以人為本的「全科家庭護理」體驗貫徹始終，透過他跨領域的醫術與溝通專長，幫助毛孩家庭構建更穩固且透明的健康防線 。
VEC 香港獸醫急症中心 (卑路乍街)
地址：香港堅尼地城卑路乍街136-142號聯威新樓地下B2-C舖
服務範圍：全年無休，提供24小時急症及留院服務，獸醫上門診症服務，隨時為緊急情況提供專業支援
VEC 香港獸醫急症中心 (爹核士街)
地址：香港堅尼地城爹核士街9號9A-9C聯基新樓地下C及H舖
服務範圍：提供寵物內科專科服務，各項外科及骨科手術，以及門診服務
門診預約：2334 2334
24小時緊急熱線 : 6828 6620
WhatsApp : 5599 1144
關於VEC香港獸醫急症中心
VEC香港獸醫急症中心擁有先進的診斷和治療技術，團隊由獲獸醫管理局認証的專家、註冊獸醫和受過專業訓練的成員組成。我們提供卓越的醫療服務，涵蓋不同的專科和外科手術，包括心臟科及動物針灸等，全面滿足寵物的每一個需求。
