Vera C. Rubin 天文台發現超快速自轉小行星 2025 MN45

Vera C. Rubin 天文台觀測到一顆創紀錄的超快速旋轉小行星。這顆小行星被指定為 2025 MN45，是迄今為止觀測到的直徑超過 500 米（約 0.3 英里）的小行星中旋轉速度最快的，完整旋轉一次僅需 1.88 分鐘。該觀測結果於 2025 年 6 月的 NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory First Look 活動上公佈，這是該天文台最近發現的 1,900 顆新小行星中的一員，其中 19 顆為超快速旋轉的小行星。

此次小行星研究由 NSF NOIRLab 助理天文學家 Sarah Greenstreet 主導，他也是 Rubin Observatory 的太陽系科學合作組織中近地小行星及星際物體工作小組的負責人。該團隊在《The Astrophysical Journal Letters》上發表了相關研究結果。研究期間，團隊在去年的四月和五月，利用約 10 小時的數據收集，涵蓋七個晚上，這是在 Rubin Observatory 的早期調試階段進行的。

根據新聞稿，此次發表的論文是首篇使用全球最大數位相機——Rubin Observatory 的 LSST 相機數據的同行評審科學論文。LSST 相機在 2025 年 3 月安裝，擁有 3,200 萬像素的數位攝影技術，尺寸與小型汽車相近。該相機配備 8.4 米的主/三次鏡和 3.5 米的副鏡，總重超過 3,000 公斤。美國能源部在 Rubin Observatory 的尖端技術上的投資，尤其是在 LSST 相機方面，證明了其無價的價值。

快速旋轉的小行星能為我們提供有關太陽系早期形成的見解。小行星可能因與其他太空岩石的碰撞而快速旋轉，這可能暗示它曾是較大物體的一部分，隨後破裂成較小的碎片。科學家們還能通過小行星的旋轉速率獲得關於其形成和成分的信息。如果小行星旋轉速度極快，那麼它必須由強韌的材料構成，以避免在高速旋轉中破碎。

小行星 2025 MN45 的直徑為 710 米（約 0.4 英里），是目前觀測到的直徑超過 500 米的小行星中旋轉最快的一顆。Greenstreet 解釋道，這顆小行星必須由具有高強度的材料構成，才能在如此快速旋轉的情況下保持完整。計算結果顯示，它的內聚強度需要類似於固體岩石的強度。這一發現令人驚訝，因為大多數小行星被認為是所謂的「碎石堆」小行星，由許多小的岩石和碎片在太陽系形成或隨後的碰撞中在重力作用下聚集而成。

新的小行星觀測結果讓人們對未來的發展有了初步的了解。Vera C. Rubin Observatory 的遺產時間與空間調查（LSST）任務計劃在未來幾個月內啟動，將在 10 年內重複掃描南半球的夜空。這樣做將創建一個超寬、超高解析度的宇宙時光記錄。

NSF–DOE Rubin Observatory 將會發現許多連人們都不知道要尋找的事物，NSF 研究基礎設施項目總監 Luca Rizzi 在新聞稿中解釋道。當 Rubin 的遺產時間與空間調查開始時，這顆巨大的旋轉小行星將會被大量新的宇宙信息所伴隨，每夜捕捉。LSST 副負責人、SLAC 粒子物理與天體物理學教授 Aaron Roodman 補充道，以如此短的時間內發現數以千計的新小行星，並深入了解它們，是對未來 10 年調查將揭示的內容的窗口。

