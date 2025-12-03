Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Versace手袋勁減低至半價！趙露思同款Medusa '95 $5,545起、Tag保齡球包$6XXX

喜歡華麗奢華美學的朋友們應該對Versace並不陌生，美杜莎頭像、希臘回紋和巴洛克風格都是其標誌性的風格。最近趙露思更帶起Versace手袋潮流，大家看到Versace除了華麗外，還有優雅知性的風格，同款Medusa '95更一度買到缺貨！現在適逢12月各大網站都推出大減價優惠，Yahoo購物專員發現Farfetch不僅有貨而且還低至5折可以買到，有愛上Versace手袋的各位，以下推介的款式總有一款擊中你的心～

趙露思同款手袋$5XXX買到！

大膽設計與鮮明色彩的Versace手袋在近年來強調靜奢風的手袋市場掀起了一絲波瀾，也讓各位手袋迷有更多元的風格選擇。品牌顏色設計多採用飽和度高的鮮豔色彩，面料方面有使用光滑小牛皮、柔軟納帕皮革、珍稀皮革或高科技面料，做工精緻，注重細節。

趙露思在成為Versace代言人後，在《許我耀眼》中使用Medusa '95手袋反擊壞人，被網友戲稱為「打人包」，這款手袋隨即更在各大專門店賣斷貨！不過不用灰心，小編在Farfetch上看到有大量Medusa '95手袋，而且有不同款式，包括小號手提包、手拿包等，最便宜只需$5,545即可入手。

Versace Medusa '95手提包

8折特價：$12,734｜ 原價：$15,918

SHOP NOW

Versace Medusa '95手提包

Versace Medusa '95 小號手提包

8折特價：$14,480｜ 原價：$18,100

SHOP NOW

Versace Medusa '95 小號手提包

Versace Medusa '95 小號手提包

6折特價：$11,460｜ 原價：$19,100

SHOP NOW

Versace Medusa '95 小號手提包

Versace Medusa '95 手拿包

7折特價：$5,545｜ 原價：$8,101

SHOP NOW

Versace Medusa '95 手拿包

此外，趙露思私下穿搭甜美與帥氣兼備，多次被粉絲發現私下的穿搭也有使用Versace手袋，每個穿搭都顯得無比迷人。她同款的淑女風Tag保齡球包、型格風Repeat肩背包，在Farfetch也有便宜，大家快趁優惠時入手！

Versace Repeat 肩背包

8折特價：$14,080｜ 原價：$17,600

SHOP NOW

Versace Repeat 肩背包

Versace Tag單肩包

6折特價：$6,900｜ 原價：$11,500

SHOP NOW

Versace Tag單肩包

Versace Tag單肩包

6折特價：$6,900｜ 原價：$11,500

SHOP NOW

Versace Tag單肩包

Versace Tag迷你包

5折特價：$4,650｜ 原價：$9,300

SHOP NOW

Versace Tag迷你包

Versace Underwater Barocco 圖案手提包

6折特價：$9,660｜ 原價：$16,100

SHOP NOW

Versace Underwater Barocco 圖案手提包

Versace La Medusa 抽繩迷你水桶包

6折特價：$6,000｜ 原價：$10,000

SHOP NOW

Versace La Medusa 抽繩迷你水桶包

