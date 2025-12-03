精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Versace手袋勁減低至半價！趙露思同款Medusa '95 $5,545起、Tag保齡球包$6XXX
Versace手袋大減價，快入手趙露思同款！即看內文：
喜歡華麗奢華美學的朋友們應該對Versace並不陌生，美杜莎頭像、希臘回紋和巴洛克風格都是其標誌性的風格。最近趙露思更帶起Versace手袋潮流，大家看到Versace除了華麗外，還有優雅知性的風格，同款Medusa '95更一度買到缺貨！現在適逢12月各大網站都推出大減價優惠，Yahoo購物專員發現Farfetch不僅有貨而且還低至5折可以買到，有愛上Versace手袋的各位，以下推介的款式總有一款擊中你的心～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
趙露思同款手袋$5XXX買到！
大膽設計與鮮明色彩的Versace手袋在近年來強調靜奢風的手袋市場掀起了一絲波瀾，也讓各位手袋迷有更多元的風格選擇。品牌顏色設計多採用飽和度高的鮮豔色彩，面料方面有使用光滑小牛皮、柔軟納帕皮革、珍稀皮革或高科技面料，做工精緻，注重細節。
趙露思在成為Versace代言人後，在《許我耀眼》中使用Medusa '95手袋反擊壞人，被網友戲稱為「打人包」，這款手袋隨即更在各大專門店賣斷貨！不過不用灰心，小編在Farfetch上看到有大量Medusa '95手袋，而且有不同款式，包括小號手提包、手拿包等，最便宜只需$5,545即可入手。
Versace Medusa '95手提包
8折特價：$12,734｜
原價：$15,918
Versace Medusa '95 小號手提包
8折特價：$14,480｜
原價：$18,100
Versace Medusa '95 小號手提包
6折特價：$11,460｜
原價：$19,100
Versace Medusa '95 手拿包
7折特價：$5,545｜
原價：$8,101
此外，趙露思私下穿搭甜美與帥氣兼備，多次被粉絲發現私下的穿搭也有使用Versace手袋，每個穿搭都顯得無比迷人。她同款的淑女風Tag保齡球包、型格風Repeat肩背包，在Farfetch也有便宜，大家快趁優惠時入手！
Versace Repeat 肩背包
8折特價：$14,080｜
原價：$17,600
Versace Tag單肩包
6折特價：$6,900｜
原價：$11,500
Versace Tag單肩包
6折特價：$6,900｜
原價：$11,500
Versace Tag迷你包
5折特價：$4,650｜
原價：$9,300
Versace Underwater Barocco 圖案手提包
6折特價：$9,660｜
原價：$16,100
Versace La Medusa 抽繩迷你水桶包
6折特價：$6,000｜
原價：$10,000
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介
Celine半月大手袋Soft Triomphe，未有秀智、V加持已被瘋狂詢問！縮小金扣凱旋門Logo，把靜奢魅力放大極致
其他人也在看
Celine半月大手袋Soft Triomphe，未有秀智、V加持已被瘋狂詢問！縮小金扣凱旋門Logo，把靜奢魅力放大極致
Celine Soft Triomphe手袋在時裝周出現時已被時尚迷鎖定，現在廣告一出，秀智、V這些「人間Celine」都未開始加持，Soft Triomphe已經在網上掀起熱潮，搶購到的時尚迷也開始以穿搭照引起大家購物慾，各位準備好入手這款Celine手袋嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買屈臣氏品牌產品滿$60送$20優惠券 指定產品再享5倍積分（即日起至08/12）
由即日起至12月8日，易賞錢會員買屈臣氏品牌產品 (電話卡/儲值卡除外)滿$60送您$20屈臣氏優惠券，指定產品再享5倍積分！YAHOO著數 ・ 6 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月2日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
被控賄賂前韓國第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法
（法新社首爾1日電） 首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓鶴子坐著輪椅出庭，否認所有指控。現年82歲的被告韓鶴子今年9月遭逮捕，此事在「世界和平統一家庭聯合會」引發強烈震撼。法新社 ・ 1 天前
Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華加持麻花Polo $696起、恤衫$870
Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花Polo，只需$696起，恤衫更只要$870。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
美軍對疑運毒船連2擊致命 白宮：合法授權層層核定
（法新社華盛頓1日電） 美媒報導，美軍在加勒比海對一艘疑似毒梟船發動兩度攻擊，造成倖存人員全數身亡。「華盛頓郵報」（The Washington Post）上週報導，美軍在9月2日對一艘疑似私梟船展開第1次空襲，隨後見到還有兩人活著，又發出第2次打擊，導致倖存的兩人最終身亡。法新社 ・ 1 天前
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Times Square Bazaar】IMAGINEX Group x 連卡佛開倉 低至1折（即日起至08/12）
時代廣場展銷集今個星期有IMAGINEX Group x 連卡佛開倉，品牌包括：Brooks Brothers、Club Monaco、Paul Smith、ARTE、ASH、MARK FAST、Galleria、Mr & Mrs Italy、PIERO GUIDI、BRIC’S、jovens、STELLA LUNA、MADARA等，優惠更低至1折！YAHOO著數 ・ 3 小時前
濱崎步上海萬人場突取消！ 浦發銀行體育中心內幕曝光！
哎喲，上海的浦發銀行東方體育中心本該是萬人尖叫的聖誕後派對，誰知29日濱崎步演唱會前一天，主辦方一句「不可抗力」直接喊卡！Japhub日本集合 ・ 1 天前
糍粑食譜｜自己動手做紅糖糍粑 軟糯Q彈秒清碟
影片食譜請見下面LINK 歡迎訂閱Cooking Bubu https://youtu.be/ljJeAS69TJgCook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介12間！酒店蛋糕低至$70/限時早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕節是瘋狂玩瘋狂吃的日子，想盡興慶祝就記得買好聖誕禮物，預訂好聖誕大餐及聖誕自助餐，也不要忘記買一個靚靚聖誕蛋糕！Yahoo Food就為大家搜羅了12間高質餅店，帶來充滿節日氣氛的蛋糕，傳統的朱古力樹頭蛋糕、米芝蓮出品蛋糕、或是大熱口味的開心果朱古力蛋糕，只要網上Click一下，就可以輕鬆入手酒店級蛋糕，部分早鳥優惠更低至$70一個！Yahoo Food ・ 1 天前
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。Yahoo Style HK ・ 1 天前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
蘇丹紅化妝品｜逾百款台韓美妝隨時含致癌風險？同時含有此3款成分的妝品要小心
台灣近日爆出美妝產品加入「蘇丹紅」禁用原料事件，確認 12 個品牌共 18 項產品中驗出「食品級禁用色素」，所以產品勒令下架並回收。台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Jer周邊產品收據亂打名 個唱變COLLAR同夜粥小組？
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）早前在大埔宏福苑發生火災後，宣布兩場個唱如期舉行，並因應社會情況，將演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援火災的受災者及其家屬，成功化解公關災難收穫好評。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
濱崎步上海「一人演唱會」羅生門？ 工作人員聲明：偷拍綵排
中日關係惡化，日本歌手濱崎步上海演唱會在開唱前一夜突因「不可抗力因素」被取消，網傳為「回饋粉絲」，濱崎步在空無一人體育館如常唱完「一人演唱會」，並錄下全程。不過，據內媒澎湃新聞報道，所謂濱崎步「一個人的演唱會」信息不實，屬綵排期間被偷拍，攝像團隊人員發聲明公開致歉。am730 ・ 1 天前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。姊妹淘 ・ 1 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 8 小時前