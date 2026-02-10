【VETEA越茶香】啟德天璽・天新店限定 第二杯半價（即日起至15/02）

本土茶飲品牌 VETEA 越茶香堅持採用每年 4 月採摘的最上乘春茶作為茶底，食材嚴選真鮮奶、純冰糖及新鮮水果實打，每日純手工製作。VETEA 越茶香今年年初於啟德天璽·天開設新分店，由即起至2月15日期間，凡於新店購買飲品即可享第二杯半價，售完即止！

另外，學生憑有效小中大全日制學生證到VETEA 越茶香全線分店消費，即可享有75 折專享優惠（不可與其他優惠併用）。

日期：即日起至2026/02/15

地點：啟德天璽·天 B1層 11號鋪

