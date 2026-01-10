VHEX Lab 研發 XR 技術 以提升心理健康護理服務

VHEX Lab 正在開發結合人工智能、擴增實境及虛擬人類技術的沉浸式心理健康護理工具。這家成立於 2023 年 1 月的韓國公司專注於通過 XR 平台提供心理諮詢和治療服務。VHEX Lab 表示：「我們開發 AI 和 XR 技術，旨在為人性化的心理健康護理服務和平台提供支持。」公司與心理健康專業人士密切合作，以確保其技術與臨床實踐相符，而不是取而代之。「我們與心理學家、諮詢師和研究人員緊密合作。」

VHEX Lab 的核心方法是格式塔療法，這是一種強調直接情感參與的傳統心理治療方式。該公司表示正致力於現代化格式塔療法中最為人所知的技術之一。「我們的工作基於對一種傳統心理治療方法，即格式塔療法的創新。」這些技術之一包括在客戶面前放置一把空椅子，鼓勵他們想像並與與未解決情感相關的人進行對話。「格式塔療法中知名的技術之一是『空椅子』方法，諮詢師在客戶面前放置一把空椅子，並請他們想像一位重要的人，比如已故的摯愛、與其有衝突的人，甚至是他們年輕的自己。」

VHEX Lab 質疑單靠想像在現代治療環境中是否足夠。「我們問為什麼那把空椅子不能用一個虛擬人偶來替代。」該公司創建了基於照片生成的虛擬人偶，並通過頭戴式 XR 設備展示。這些人偶並不是自主的。「我們根據照片創建了一個虛擬人偶，客戶可以通過頭戴顯示器看到。」控制權完全掌握在治療師手中。「那個人偶是完全由治療師控制的，包括對話、面部表情和手勢。」根據 VHEX Lab，這標誌著該公司的首個獲獎解決方案。「這是我們在 CES 上獲得的首個獲獎解決方案。」

在此基礎上，公司今年將其平台擴展為兩項服務，其中一項專門為家庭設計。「今年，我們將解決方案擴展為兩項服務。」其中一項名為 XRaedo，專注於引導性的治療會談，讓用戶在受控的臨床環境中重新與摯愛聯繫。該服務已獲得正式認可。「XRaedo 獲得了獎項。」

VHEX Lab 表示，目前正在進行驗證實驗以評估臨床有效性。「我們目前正在進行驗證實驗，至今觀察到焦慮水平減少了 37.5%，抑鬱水平減少了 27%。」該公司表示，文化背景也影響了服務的設計。在韓國，墓地空間有限，家庭可能缺乏實體的懷念場所。「在韓國，埋葬空間有限，政府允許將骨灰撒在大自然中，這意味著許多家庭沒有實體的地方來探訪或與摯愛重新聯繫。」XRaedo 的設計旨在提供一個有結構的替代方案。「此服務旨在提供一個地方，讓人們可以預約會議，與治療師見面，並在引導的環境中與摯愛重新聯繫。」

除了治療服務，VHEX Lab 還提供 XR 治療師培訓計劃，並與公共機構及企業合作，擴大對沉浸式心理健康護理工具的接觸。

