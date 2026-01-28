「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線

任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nintendo Classics」服務中包含的遊戲與功能。

本服務將於2026年2月17日(二)起正式上線。

「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！

「Virtual Boy」是任天堂於1995年所推出的一款能夠提供深度立體3D遊戲體驗的遊戲機。

使用「Virtual Boy Nintendo Classics」，可在另售的專用硬體上玩使用 3D 圖像的遊戲。

服務開始後即可遊玩的遊戲

GALACTIC PINBALL

1995年發行的動作遊戲。

遊戲背景設定在無垠的銀河系中，玩家需要使用擋板彈跳冰球，使其不掉落，以獲得高分。

3D俄羅斯方塊

1996年在北美(日本未上市)所發行的動作益智遊戲。

將各種形狀的方塊放入由五層 5x5 網格組成的 3D 區域中，以填滿網格。

TELEROBOXER

1995年所發行的運動遊戲。

遠端控制與人類動作同步移動的機器人，在「TELERO BOXING」這款未來主義武術遊戲中，玩家的目標是成為「TELEROBOXER」冠軍。

Virtual Boy 瓦利歐樂園 亞馬遜的秘寶

1995年所發行的動作遊戲。

瓦利歐發現了一座寶藏山後，突然被拋入地下深處，為了回到地面而展開的冒險之旅就此展開。

印斯茅斯之館

1995年所發行的3D恐怖冒險遊戲

一名偵探受邀前往豪宅，卻被鎖在裡面，他必須在限定時間內找到「貢之鑰」。

T&E虛擬高爾夫

1995年所發行的運動遊戲。

據球洞距離、風向、地形和球位等因素來判斷擊球效果，玩家將在 3D 環境中挑戰18個球洞。

紅色警報

1995年所發行的射擊遊戲。

為了摧毀反抗人類的自動戰鬥系統「混沌」，玩家將駕駛高性能戰鬥機「色沙菲斯」升空，在 3D 空間中展開戰鬥。

當時未發行的遊戲也將計劃於2026年之前發行

ZERO RACERS

一款操控漂浮機器的競速遊戲。

透過比賽穿越由相互連接的方形管道組成的賽道以爭奪排名。

Dragon Hopper

透過在漂浮的地板上跳躍和拍打來前進的一款動作遊戲。

擊敗擋在面前的敵人以爭取通關。

預計於2026年內發行的遊戲

除了上述遊戲，其他遊戲也將在2026年內陸續發行。

預計新增以下遊戲。

Mario Clash

瑪利歐網球

杰克兄弟

太空侵略者虛擬收藏

虛擬釣魚

虛擬保齡球

垂直力

V-TETRIS

「Virtual Boy Nintendo Classics」的功能

倒帶功能

可以稍微倒退一下時間

遊戲過程中可以稍微倒退一下時間。

即使輸掉了遊戲或犯了錯誤，你也可以回到犯錯之前的狀態重新嘗試。

檢視操作 / 更換

可以將任何操作更換成任何按鍵

可以查看控制器上每個按鍵所指派的操作。

以將任何操作分配給任何按鍵從而自訂遊戲以適應自己的遊戲風格。

更換螢幕顏色

可將螢幕顏色更改為紅色以外的其他顏色功能將於2026年內新增。

有關該功能的具體細節將在即將到來的更新中公佈。

現已開放兩種專用硬體的預購

Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

Virtual Boy（紙模型）for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

「Virtual Boy Nintendo Classics」可以在Nintendo Switch 2與Nintendo Switch上玩，但需要另售的專用主機才能遊戲。

將販售忠實地重現了原版硬體「Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」，以及可輕鬆上手的紙模型「Virtual Boy（紙模型） for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」兩種。

兩款產品均可在我的任天堂商店上進行預購。

可獲得限量版特典海報！

購買「Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」將可獲得重現當時「Virtual Boy 」 包裝設計的海報限量版特典。

包裝尺寸與原版相同(長315mm、寬375mm)，背面印有「Virtual Boy」標誌。

「Virtual Boy Nintendo Classics」將於2026年2月17日(二)起正式上線，加入「Nintendo Switch Online + 附加包」會員即可遊玩。

「Nintendo Switch Online + 附加包」的訂閱價格為12個月4,900日圓(含稅)。

詳細資訊請參閱Nintendo主題。