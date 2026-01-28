錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nintendo Classics」服務中包含的遊戲與功能。
本服務將於2026年2月17日(二)起正式上線。
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！
「Virtual Boy」是任天堂於1995年所推出的一款能夠提供深度立體3D遊戲體驗的遊戲機。
使用「Virtual Boy Nintendo Classics」，可在另售的專用硬體上玩使用 3D 圖像的遊戲。
服務開始後即可遊玩的遊戲
GALACTIC PINBALL
1995年發行的動作遊戲。
遊戲背景設定在無垠的銀河系中，玩家需要使用擋板彈跳冰球，使其不掉落，以獲得高分。
3D俄羅斯方塊
1996年在北美(日本未上市)所發行的動作益智遊戲。
將各種形狀的方塊放入由五層 5x5 網格組成的 3D 區域中，以填滿網格。
TELEROBOXER
1995年所發行的運動遊戲。
遠端控制與人類動作同步移動的機器人，在「TELERO BOXING」這款未來主義武術遊戲中，玩家的目標是成為「TELEROBOXER」冠軍。
Virtual Boy 瓦利歐樂園 亞馬遜的秘寶
1995年所發行的動作遊戲。
瓦利歐發現了一座寶藏山後，突然被拋入地下深處，為了回到地面而展開的冒險之旅就此展開。
印斯茅斯之館
1995年所發行的3D恐怖冒險遊戲
一名偵探受邀前往豪宅，卻被鎖在裡面，他必須在限定時間內找到「貢之鑰」。
T&E虛擬高爾夫
1995年所發行的運動遊戲。
據球洞距離、風向、地形和球位等因素來判斷擊球效果，玩家將在 3D 環境中挑戰18個球洞。
紅色警報
1995年所發行的射擊遊戲。
為了摧毀反抗人類的自動戰鬥系統「混沌」，玩家將駕駛高性能戰鬥機「色沙菲斯」升空，在 3D 空間中展開戰鬥。
當時未發行的遊戲也將計劃於2026年之前發行
ZERO RACERS
一款操控漂浮機器的競速遊戲。
透過比賽穿越由相互連接的方形管道組成的賽道以爭奪排名。
Dragon Hopper
透過在漂浮的地板上跳躍和拍打來前進的一款動作遊戲。
擊敗擋在面前的敵人以爭取通關。
預計於2026年內發行的遊戲
除了上述遊戲，其他遊戲也將在2026年內陸續發行。
預計新增以下遊戲。
Mario Clash
瑪利歐網球
杰克兄弟
太空侵略者虛擬收藏
虛擬釣魚
虛擬保齡球
垂直力
V-TETRIS
「Virtual Boy Nintendo Classics」的功能
倒帶功能
遊戲過程中可以稍微倒退一下時間。
即使輸掉了遊戲或犯了錯誤，你也可以回到犯錯之前的狀態重新嘗試。
檢視操作 / 更換
可以查看控制器上每個按鍵所指派的操作。
以將任何操作分配給任何按鍵從而自訂遊戲以適應自己的遊戲風格。
更換螢幕顏色
可將螢幕顏色更改為紅色以外的其他顏色功能將於2026年內新增。
有關該功能的具體細節將在即將到來的更新中公佈。
現已開放兩種專用硬體的預購
「Virtual Boy Nintendo Classics」可以在Nintendo Switch 2與Nintendo Switch上玩，但需要另售的專用主機才能遊戲。
將販售忠實地重現了原版硬體「Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」，以及可輕鬆上手的紙模型「Virtual Boy（紙模型） for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」兩種。
兩款產品均可在我的任天堂商店上進行預購。
可獲得限量版特典海報！
購買「Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」將可獲得重現當時「Virtual Boy 」 包裝設計的海報限量版特典。
包裝尺寸與原版相同(長315mm、寬375mm)，背面印有「Virtual Boy」標誌。
「Virtual Boy Nintendo Classics」將於2026年2月17日(二)起正式上線，加入「Nintendo Switch Online + 附加包」會員即可遊玩。
「Nintendo Switch Online + 附加包」的訂閱價格為12個月4,900日圓(含稅)。
詳細資訊請參閱Nintendo主題。
© Nintendo
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 47 分鐘前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 18 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 2 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
英超話題 ｜天空體育：沙比阿朗素有意回歸利物浦
英國《天空體育》指出，沙比阿朗素與利物浦之間的傳聞再度升溫。報道引述接近阿朗素的消息人士透露，這名前紅軍球員對於一旦出現機會接掌利物浦帥印，將「非常樂意」考慮。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 21 小時前