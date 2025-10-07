中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
27歲Vittoria Ceretti是誰？唯一打破里安納度「25歲定律」的女友、老佛爺生前偏愛的豹系超模
日前，意大利超模Vittoria Ceretti被拍到和里安納度在街頭牽手逛街，當中有兩件令人驚訝的事：先是二人在兩年後仍在交往，其次是Vittoria今年已經是27歲，打破了里安納度知名的「25歲定律」。她不但迷倒里安納度，甚至也成為「老佛爺」Karl Lagerfeld生前的靈感繆斯，果真魅力非凡。
Vittoria Ceretti今年27歲，但已經入行13年。她本來住在意大利米蘭附近的市鎮布雷西亞，2012年那年，和表姐在開玩笑的情況下，參加了國際模特兒公司Elite的模特兒比賽，最終打入決賽，也以14歲之齡展開了模特兒生涯。只是兩年的時間，Vittoria 就成為了Dolce & Gabbana廣告上的模特兒，後來也迎來和Giorgio Armani、Alexander McQueen、Fendi的合作，無論是天橋或廣告，不時都能看到她的獨特面孔。2016年，她也首次登上意大利《Vogue》的封面，成為她的職業生涯上的里程碑。
Vittoria Ceretti的五官獨特，配合上闊下窄的臉型，很多人形容她為「豹系臉容」，霸氣之餘也有種不服從的氣質。意大利演員導演Piergiorgio Del Moro曾形容Vittoria擁有超高級的五官：「這是義大利多年未見過的，簡直是難以超越的臉龐。」除此之外，「老佛爺」Karl Lagerfeld生前第一次看到Vittoria就非常喜歡她，不但多次親自操刀拍攝時尚照，亦點名邀請她負責Chanel多場時裝騷的開場與壓軸部分，於是也有人指Vittoria是「老佛爺最後一任的靈感繆思」。
作為頂級模特兒，Vittoria選擇過著低調的生活，除了偶然分享工作開場前的準備，或是保養化妝，也甚少分享私生活，頂多是某次罕有地做了個room tour，分享有桑拿設備的家。她的感情生活也同樣低調，2020年6月，Vittoria和當時的DJ 男友Matteo Milleri 完成婚事，及後她分享要不是疫情有空檔，也難以抽時間完成婚禮，但後來似乎又靜靜地結束了婚姻關係。在2023年，25歲的Vittoria被拍到和里安納度熱吻的照片，當時很多人因為女方的年齡關係，笑言感情應該走不遠。兩年後，二人仍在交往，在逛街時就如普通情侶一般自在。但願這此兩位都是遇上對的人，能幸福地走下去。
