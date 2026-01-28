ViuTV歡迎政府考慮放寬免費電視英文台語言規定 為觀眾提供更多選擇及優質節目

【Now新聞台】通訊辦正處理三間免費電視台的續牌申請，在立法會資訊科技及廣播事務委員會，有議員關注當局對英文台的監管。

立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)霍啟剛：「監管條例上有時數的下限，實際上是否有這麼多人看英文台呢？實際情況是很多電視台因為英文台一定會虧蝕，所以隨便買一些便宜的英文節目播出，為監管通過而做這件事情，這是否對發展好？」

通訊辦通訊事務總監梁仲賢：「指定語言究竟可否在一些電視台，例如英文台放寬給其他語言？兒童節目的時數，這些我們都是傾向放寬方向，向特首會同行政會議提議。」

廣告 廣告

ViuTV歡迎政府考慮放寬免費電視台英文台的語言規定，指有關考慮有助提升電視台在節目編排上的靈活性，從而為觀眾提供更多選擇及更優質的節目內容，切合現今觀眾喜好及需求。

#要聞