VIVA同居半年實錄 楊博士借出物業做宿舍 勁過軍訓
女團VIVA真人show節目《VIVA Medium Rare House第二季》正式開機，去年第一季多得師兄張敬軒借出「發跡屋」，今次更巴閉，英皇集團主席楊受成博士親自借出公司物業做宿舍，仲要一住就半年，可謂「升呢」兼「加碼」。四個女仔講到明：「今次驚少咗，期待多咗！」
今次不用瞓上下格床，而且有半年時間同居，VIVA一聽到可以不用再四人逼一房，立即雙眼發光，異口同聲話最想要每人一間房，經過上季磨合，她們坦言明白彼此都需要私人空間，所以今次分房成為最期待的環節。
講到今季目標，四個女仔各有計劃。Carina話要學煮飯，「我會煮你哋鍾意食嘅餸⋯⋯試煮。」Ada就想挑戰烘焙，仲指明要請教VALC，「聽聞VALC好叻，如果住六個月嘅話，我想請教吓佢。」VALC就話想嘗試早睡早起，說到這裹，製作組即時放出震撼彈-今季宿舍每晚十一點就熄燈！聽到這裹，四個平均凌晨三點才上床的「夜鬼」當堂眼都凸，節目組再指今次沒有上季的賺錢機制，看來今次VIVA真的要睇餸食飯。
問到她們最想於宿舍舉行甚麼活動，VIVA分別不約而同指要玩boardgame、大電視，總之要好玩！講返第二季心情，她們都十分坦白，「上一季恐懼比較多，可能嗰陣時未打開心扉。而家期待多過恐懼，就算鬧交都好，可以好快解決，而且應該都係好雞毛蒜皮嘅事，我諗唔到仲有乜嘢可以再嘈。」
到「收樓日」，最令人驚喜是楊博士親自到場跟VIVA參觀宿舍，還講解「宿舍十誡」，保持家居清潔、家務分工合作、愛護公物這些都是基本，但當讀到「如發生糾紛需24小時內解決」時，VIVA即刻嘩聲四起，大叫：「呢條要打星星呀！」看來上季嗌交經驗令她們印象深刻。今季分房方式亦十分特別，要四人合上眼睛指出最想跟誰一間房，結果令人驚喜—Carina跟VALC互指、Ada跟Macy互指，默契十足，分房過程順利完成，比起上季真的進步不少。
