VIVA宿舍變貓貓托兒所 半夜慘成「人肉嘔吐兜」 隊友認證Ada「好媽媽」地位
為了測試VIVA愛心，早前，冤枉團隊主理人枉阿姐特別找來一名混血B到宿舍，讓她們照顧一天，結過成功通過測試。繼照顧混血B合格之後，VIVA又要接受新挑戰。今次並非湊B，而是要做「貓奴」，由於主人要出外公幹，所以便將緬因貓女Yoji交託到VIVA宿舍暫住。「小公主」駕到，四位成員嚴陣以待，成間宿舍翻天覆地大清潔，認真巴閉。
Yoji入住之前，VIVA四個女仔已經做足準備，拖地、吸塵、倒垃圾、抹枱、抹梳化等，務求令Yoji住得舒舒服服。等到Yoji大駕光臨，四個「貓奴」即刻分工合作：Carina負責安裝水兜、Macy跟VALC就專心砌籠、擺貓糧及安置貓砂盤，至於Ada呢？她使出冧貓絕招，一來就在梳化幫Yoji按摩！之後四個女仔又拿出貓玩具跟Yoji玩，又該牠於宿舍四圍探索，希望令牠慢慢熟悉新環境。
到了晚上，Ada、Carina跟Macy外出夜跑，VALC留在宿舍溫書。誰知三人一回來，第一時間便大叫Yoji，又四圍望尋找貓蹤，愛貓之情滿瀉。跟Yoji玩了一輪後，便到睡覺時間，Yoji選擇留在Ada跟Carina間房，之後更跳上Ada床睡覺，看來對Ada特別有好感。
經過一晚，VIVA工作完後，四人即到寵物店幫Yoji買牠鍾意的貓糧及玩具。不過在選購零食時，Ada表示買少量已經足夠，原來背後有段古，「好似琴晚咁，佢嘔咗落我枕頭度。我諗住接住佢啲嘔吐物（其實係吐毛），但係因為間房太黑，我乜嘢都睇唔到，我唔知係我接咗定未接嘅時候已經嘔咗定係點，哈哈。」Macy即刻抵死地說：「佢真係好適合做阿媽。但Carina瞓喺佢隔離床係全晚都冇醒過。」
轉眼間，Yoji已入住宿舍五日，冤枉團隊再次到宿舍拍攝。三位隊員即爆響口，指Yoji特別鍾意Ada：「Ada負責鏟屎，佢屙好多㗎，不過佢一屙完，Ada就會即刻鏟走。」果然係盡責媽咪。不過隊員們就提出一個疑問：「其實我哋應該有一個實測，究竟佢係鍾意Ada？定係Ada床鋪嘅位置？佢係鍾意啲角置，同埋Ada張床係拍到埋牆角。」為了找出真相，枉阿姐提議測試誰可以抱Yoji最耐。不過當三位成員輪流抱貓時，VALC竟然拎出逗貓棒「擾敵」，搞到實測最後無疾而終，隊員大叫不公平，十分搞笑。
今次Yoji的「托兒」之旅暫告一段落，節目尾聲播出下集預告，原來團隊將會對VIVA舉行「隊長選舉」！四個女仔各自談及對方的優點及缺點，冤枉團隊更找來公司藝人一齊投票，看來又有好戲上演。
