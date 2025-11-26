關注

珠海長隆飛船酒店買2送2

Yahoo 娛樂圈

VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！

《VIVA Medium Rare House第二季》第六集昨晚（25日）上架，今集戲肉十足，事關成軍一年半的VIVA終於要正式選隊長，今次更是全民投票，投票機制是網民佔40%、公司同事佔40%、VIVA自己則佔20%。

冤枉娛樂主理人枉阿姐在VIVA同居兩個月後的一個晚上，一開局便試探四人熟絡程度，十分為滿分，Ada、Carina跟VALC都給七至七點五分，不過Macy竟然只給了五分！她十分坦白地說：「你話去到好熟我又覺得未有，我覺得仲有好大進步空間。」另外三個隊友則謂其實已經摸透大家性格，不過為了團隊和諧，平時都會「就住就住」，避免嗌交。

廣告

隨後，當枉阿姐突然宣布要選隊長，對於突如其來的消息，四個女仔雖然呆了，不過都贊成有隊長是好事。講到心目中隊長條件，大家都甚有要求，除了要做決策、聽人意見、識整合想法，最重要是令全隊人都舒服，「有leader可以解決二對二情況，另外兩個隊友都會明白個決定係為團隊好。」

問到有誰想自薦做隊長，情況立即戲劇性起來！Carina指自己不太想，雖然一直處理開團隊行政及負責溝通角色；VALC就好認真話：「如果唔係因為要讀書，我真係會剔自己！」；Ada就十五十六：「我有信心勝任，但會諗到個人好大壓力，唔知頂唔頂得順。」；Macy成為唯一自薦隊員，又透露處事方式，「我通常聽晒佢三個意見，過濾一次先發言，個決定會係大家中間位。」不過其他三個隊友即有「微言」，怕她無記性，Macy反駁這個是「優點」，更爆出金句：「冇記性所以唔記仇，因為有仇我當場就報，我唔會記，哈哈！」原來Macy自薦是想幫Carina減壓，因為覺得她已為團隊付出太多。說到這裏Carina突然感觸哽咽：「喺呢一年半裏面，我已經太將VIVA擺喺我自己前面，完全係Carina@VIVA，而冇咗Carina！所以有啲位就好似食咗我⋯⋯我覺得自己啱做隊長，係因為我係最錫VIVA嘅一個人！我可以好肯定呢樣嘢！」

今次投票更找來星級投票團，他人都各有心水，Gin Lee李幸倪、關智斌（Kenny）、周家怡及李靖筠（Gladys）齊齊投Ada，覺得她最識照顧人；洪卓立（Ken）就撐Carina，大讚「身邊好多朋友都問我呢個女仔係邊個，話佢好靚，腿長！」許靖韻（Angela）及枉阿姐投VALC，Angela理由搞笑，「我成日同佢一齊打波，佢開上手好穩陣，打波好穩陣。」枉阿姐就透露本來心儀Carina及VALC，但覺得Carina已經付出太多，想看看VALC做隊長會不會為團隊帶來新火花。

最後VIVA自己投票，Ada、VALC投給Carina，Carina、Macy就投自己。究竟最後誰會成為VIVA隊長？

VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
Black Friday

其他人也在看

57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」　曝痛苦症狀：每天活在恐懼中

57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」　曝痛苦症狀：每天活在恐懼中

57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。

姊妹淘 ・ 2 小時前
第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」

第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」

隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映

《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映

香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前

3巨頭合斬99分 湖人打吡戰擊沉快艇

【Now Sports】周二NBA盃洛城打吡，洛杉磯湖人打到第4節初，一波攻勢拉開比分，最終主場以135:118擊敗快艇，3名主將盧卡當錫、勒邦占士及利夫斯合共斬獲99分。這場比賽，前3節比分咬緊，盧卡當錫（Luka Doncic）首節已攻入24分，寫下隊史新紀錄，而舊紀錄也是他和古斯馬共同保持的23分數據，但因為勒邦占士首節零分，靠當錫一人支撐，快艇打完首節前，有夏登三分建功，反超28:27。第2節，占士終靠罰球開齋，而他在這一節也貢獻了9分，加上當錫的8分，湖人半場打完要回3分領先。雙方第3節仍然打得難分難解，但去到第4節早斷，快艇進攻斷電，而湖人靠著占士和利夫斯不斷取分，終於將差距拉開。值得一提是，快艇的基斯杜恩在剩餘3分多鐘時打出火，推撞當錫後，再和翟臣希斯爆衝突，最終領了兩個技術犯規被逐，快艇在輸人又輸陣下，以17分之差落敗。當錫28射14中，包括三分12中7，貢獻43分、13助攻和9籃板，成為隊史最年輕單場至少拿下40分、10助攻、5球三分的球員。占士則25分、6籃板、6助攻，利夫斯也有31分進帳和9籃板。快艇方面，正選5人都得分上雙，夏登交出全隊最高29分和9助攻，李安納

now.com 體育 ・ 2 小時前
自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張

自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張

最近由於 AI 熱潮影響，全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲，對於遊戲玩家來說，最近也傳出微軟 Xbox 和索尼 PlayStation 都可能會在之後調整售價。而對 PC 尤其是喜愛 DIY 自組的玩家來說，漲幅更不是新台幣 1,000 或 2,000 元的事情，光是一組高階的 64GB DDR5 記憶體，售價竟然已經超越了一台 PlayStation 5 遊戲主機。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
馬斯克開始用Grok替代員工了！X平台最慘部門人力遭大砍9成

馬斯克開始用Grok替代員工了！X平台最慘部門人力遭大砍9成

馬斯克再次以激進手段推動 AI 取代人力的策略，這次將目標對準旗下社群平台 X 內負責處理垃圾資訊、惡意影響力操作、非法內容及其他信任與安全問題的半數工程團隊成員。

鉅亨網 ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！

山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！

山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。

Japhub日本集合 ・ 3 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月26日）

新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月26日）

TVB 四線劇集劇情介紹

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
劉馬車涉襲擊及非禮判囚 4 個月｜港出口飆 17.5% 勝預期｜鄭伊健東京演唱會因「不可抗力」取消｜11 月 26 日・Yahoo 早報

劉馬車涉襲擊及非禮判囚 4 個月｜港出口飆 17.5% 勝預期｜鄭伊健東京演唱會因「不可抗力」取消｜11 月 26 日・Yahoo 早報

案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。昨日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。

Yahoo新聞 ・ 8 小時前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月　本尊親自拆彈

193被爆暗撻同門Candy 10個月　本尊親自拆彈

【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示

中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示

中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。

Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》

2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》

Netflix 11 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix熱門神作《怪奇物語：第5季第1輯》、Netflix懸疑愛情影集《如果我不曾見過太陽：一部曲》、Netflix實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》等等。大家立即記低 11 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！

Yahoo Movies HK ・ 1 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生

宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生

宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法

阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法

阿里巴巴 (9988.HK)(BABA)周二 (25 日) 發布最新財報成績單，雲端業務成長及 AI 資本開支表現超出預期，一度推動其股價在美股盤前上漲 4%，然而市場樂觀情緒未能持久，財報電話會後股價轉跌，最終收跌超 2%。

鉅亨網 ・ 6 小時前