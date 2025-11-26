珠海長隆飛船酒店買2送2
VIVA隊長爭霸戰 Macy自封「即場報仇」隊長 Carina哽咽：我係最錫VIVA嘅人！
《VIVA Medium Rare House第二季》第六集昨晚（25日）上架，今集戲肉十足，事關成軍一年半的VIVA終於要正式選隊長，今次更是全民投票，投票機制是網民佔40%、公司同事佔40%、VIVA自己則佔20%。
冤枉娛樂主理人枉阿姐在VIVA同居兩個月後的一個晚上，一開局便試探四人熟絡程度，十分為滿分，Ada、Carina跟VALC都給七至七點五分，不過Macy竟然只給了五分！她十分坦白地說：「你話去到好熟我又覺得未有，我覺得仲有好大進步空間。」另外三個隊友則謂其實已經摸透大家性格，不過為了團隊和諧，平時都會「就住就住」，避免嗌交。
隨後，當枉阿姐突然宣布要選隊長，對於突如其來的消息，四個女仔雖然呆了，不過都贊成有隊長是好事。講到心目中隊長條件，大家都甚有要求，除了要做決策、聽人意見、識整合想法，最重要是令全隊人都舒服，「有leader可以解決二對二情況，另外兩個隊友都會明白個決定係為團隊好。」
問到有誰想自薦做隊長，情況立即戲劇性起來！Carina指自己不太想，雖然一直處理開團隊行政及負責溝通角色；VALC就好認真話：「如果唔係因為要讀書，我真係會剔自己！」；Ada就十五十六：「我有信心勝任，但會諗到個人好大壓力，唔知頂唔頂得順。」；Macy成為唯一自薦隊員，又透露處事方式，「我通常聽晒佢三個意見，過濾一次先發言，個決定會係大家中間位。」不過其他三個隊友即有「微言」，怕她無記性，Macy反駁這個是「優點」，更爆出金句：「冇記性所以唔記仇，因為有仇我當場就報，我唔會記，哈哈！」原來Macy自薦是想幫Carina減壓，因為覺得她已為團隊付出太多。說到這裏Carina突然感觸哽咽：「喺呢一年半裏面，我已經太將VIVA擺喺我自己前面，完全係Carina@VIVA，而冇咗Carina！所以有啲位就好似食咗我⋯⋯我覺得自己啱做隊長，係因為我係最錫VIVA嘅一個人！我可以好肯定呢樣嘢！」
今次投票更找來星級投票團，他人都各有心水，Gin Lee李幸倪、關智斌（Kenny）、周家怡及李靖筠（Gladys）齊齊投Ada，覺得她最識照顧人；洪卓立（Ken）就撐Carina，大讚「身邊好多朋友都問我呢個女仔係邊個，話佢好靚，腿長！」許靖韻（Angela）及枉阿姐投VALC，Angela理由搞笑，「我成日同佢一齊打波，佢開上手好穩陣，打波好穩陣。」枉阿姐就透露本來心儀Carina及VALC，但覺得Carina已經付出太多，想看看VALC做隊長會不會為團隊帶來新火花。
最後VIVA自己投票，Ada、VALC投給Carina，Carina、Macy就投自己。究竟最後誰會成為VIVA隊長？
