經典漫畫 25 週年傳奇！Vivienne Westwood x《NANA》最新聯名系列正式登場
為慶祝官方聯乘系列登場，我們回顧這部經典漫畫與品牌之間延續多年的情緣。
「Vivienne Westwood、The Sex Pistols、Seven Stars、牛奶咖啡與草莓蛋糕，還有 Ren 的花束。Nana 最鍾愛的事物從未改變。」
矢澤愛備受喜愛的漫畫系列 《NANA》迎來 25 週年，Vivienne Westwood 亦加入慶賀行列。
上月推出特別的週年復刻版，聚焦第 1 冊，並換上全新封面：兩位女主角 Nana Osaki 與 Nana Komatsu 由頭到腳穿上 Westwood，書脊當然選用經典格紋；不過，Vivienne Westwood x 《NANA》完整聯名系列現已正式登陸官網，讓這次聯乘跳出紙頁。系列涵蓋服裝、配飾、珠寶與鞋履，靈感緊扣兩位女主角的個人風格，從 Komatsu 的嬌俏氣質到 Osaki 的硬派龐克一應俱全。
除了全新單品，亦把曾於漫畫中出現的典藏款式重新演繹，如 Rocking Horse 厚底鞋、出自 1996/97 秋冬系列「A Storm In A Teacup」的 Stormy Jacket、經典 Armour Ring 再度回歸，以及一系列品牌標誌限定款。當中最矚目的莫過於 Nana Giant Orb Lighter，這款打火機多年來被粉絲衍生出各式複製品，甚至被稱作《NANA》周邊。
這個系列為龐克女郎 Osaki 與 Westwood 之間的長年情愫劃出圓滿的呼應。自一開始，品牌已在塑造作品的視覺宇宙中扮演關鍵角色，而這次聯乘亦已載入史冊，成為時裝與虛構最令人期待的跨界之一——想起 Jean Paul Gaultier 在 Luc Besson 的科幻片 《第五元素》（1997），或 Manolo Blahnik 之於 Sofia Coppola 的 《Marie Antoinette》 （2006）。為慶賀 Vivienne Westwood x Nana 正式發佈，我們回望這兩位次文化巨擘如何共同改寫叛逆的面貌。
1970 年代中期，龐克在美國與英國興起，向權威、體制與空洞的消費承諾豎起中指；Westwood 也由此奠定其作為早期挑釁者之一的傳奇地位。在創立同名品牌之前，白天身為學校教師的 Westwood，與當時的伴侶兼樂隊經理 Malcolm McLaren 一同為 The Sex Pistols 設計服裝，塑造出獨特的風格身份，不僅推動樂隊事業，更令龐克次文化整體加速擴張。於倫敦，眾人目光皆聚焦這對組合，他們以「反時裝即是時裝」的姿態見稱，並開設了位於 King’s Road 的小店 SEX，店內以皮具、戀物用品與束縛風格服飾聞名。
與 McLaren 分道揚鑣後，Westwood 的設計帶起「New Romantic」氣息——在 《NANA》 中尤為鮮明——啟發自二人首個天橋系列「Pirate」。破洞上衣與滿佈別針的單品逐步讓位予蕾絲、珍珠與輕盈裙擺。她以結構明確的廓形、傳統面料與份量感十足的配飾，給予高級文化她的個人詮釋；叛逆之路未變，只是改為從體制內部發動挑戰。
為開設首間海外門店，Westwood 遠赴日本；抵達東京時，她的設計已牢牢抓緊這座城市的時尚脈搏。英式龐克在日本被演繹出全新面貌：一方面保留此一運動的反主流精神，另一方面更著眼於毫不妥協的自我建構，而矢澤愛的代表作，準確捕捉了這種二元性。
若你尚未熟悉， 《NANA》 講述兩位看似南轅北轍的朋友——正崛起的龐克女歌手 Osaki 與滿懷浪漫情懷的 Komatsu——如何在各自的抱負與成長軌跡中前行與交會。她說：「於我而言，畫龐克樂隊與畫 Vivienne 的衣服，從來無法分割。」矢澤愛最近在一次訪談中向 Westwood 品牌解釋道。
矢澤愛於 1967 年出生於兵庫縣尼崎市，成長於藝術與時裝劇烈變革的年代，既受 Westwood 等國際名字影響，也受日本本土「Big Three」——三宅一生、川久保玲與山本耀司——薰陶。她深受吸引，入讀時裝設計學校，其後輟學赴東京全職從事漫畫創作。
因此，《NANA》 被譽為最具時裝品味的系列之一，頁頁滿載時裝典故。矢澤愛說：「幾乎所有單品都來自我的私人收藏。Vivienne 一直以來、至今仍然是我最敬重的創作者。」
在 《NANA》 中，服裝亦是通往角色情感內裡的門：Komatsu 的荷葉邊粉白色調，映照出溫暖卻略帶天真的樂觀；而 Osaki 則以經典語義中的龐克姿態示人， 是一種用來 對抗社會（尤其是性別）規訓的方式。她明確指出，龐克是一種按照自己準則生活的哲學，即使那會帶來傷痛——這份張力被她指間的 Armour Ring 濃縮表達；這枚戒指如今已是品牌暢銷款，也提醒我們：即使最堅強的人，有時也需要被守護。
直承 Westwood 的故事脈絡——從 Osaki 自強不息走向龐克巨星之路，到她與 Sid Vicious、Nancy Spungen 情史如出一轍的動盪戀情——除了視覺語彙之外，支撐其時裝語境的，正是那份脆弱與歷史積澱，令《NANA》的時裝更顯名副其實。
即使時隔二十年，《NANA》 依然以其創作上的反叛精神與自我表達，啟發新一代粉絲；就像那位熱愛格紋、已離世的設計師一樣，其歷久不衰的吸引力，來自在喧囂之中對潛能的不懈追尋。雖然系列仍未見官方完結之期，這次聯乘重燃 Yazawa 作品核心的時裝—藝術對話，最終如她所言，化作一封「向過去、現在與未來的 《NANA》。」
