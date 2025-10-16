不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
vivo 三十週年鉅獻 OriginOS 正式進軍全球!
適逢品牌成立三十週年里程碑，vivo 正式宣布將旗下備受讚譽的操作系統 OriginOS 推向全球市場。這套被譽為 vivo 史上最先進的操作系統，旨在透過「流暢性」、「設計美學」與「人工智能」三大核心支柱的深度融合，為全球用戶帶來前所未有的智慧移動體驗。
OriginOS 6 的核心亮點在於搭載了創新的 Origin Smooth Engine 流暢引擎，透過系統核心模組的深度協同運作，成功打造出「視覺流暢、觸覺流暢、持久流暢」的全方位感官體驗。
其突破性的 8+1 超核運算技術，讓應用程式的冷啟動速度顯著提升 18.5%，同時幀率穩定性也提高了 10.5%。
特別值得關注的是，其記憶體融合技術使數據加載速度激增 106%，而雙渲染技術則讓動畫性能大幅提升 35%。即使在重度負載的使用場景下，系統依然能保持高達 11% 的幀率穩定度。此外，業內首創的 Snap-Up Engine 搶先引擎，更是在搶購票券等高需求、分秒必爭的場景中，主動提供優先計算資源，確保用戶能夠快人一步，輕鬆完成任務。
OriginOS 6 的設計哲學深深植根於自然，透過統一的視覺語言與對細節的精準把控，為用戶打造直觀且愉悅的數字生活體驗。系統採用了全新的 vivo Sans 品牌字體，全面支援 40 多種語言，並結合動態光效與半透明色彩渲染技術，使得每一次介面互動都充滿沉浸感。
鎖屏網格與主屏幕網格的創新設計，賦予用戶極高的自由調整權限，不僅可以隨心調整小工具尺寸、自訂專屬字體，更能透過動態翻轉卡片讓照片隨著設備傾角自然流動。而沉浸式天氣應用則以數位化形式重新演繹了天氣查詢體驗，生動展現了科技與美學的完美結合。
vivo 與 Google 進行深度合作，將升級版 Gemini 模型與「Circle to Search」環圈搜尋等強大功能整合進 vivo AI，帶來更為智慧的互動體驗。
創新的 Origin Island 設計，能夠在屏幕頂端即時顯示關鍵狀態資訊，並支援「複製即用」與「拖曳即用」等直覺化操作，大幅提升使用效率。
在影像處理方面，全新的 AI Retouch 功能將廣受好評的「AI 消除」、「圖片擴展」與「照片增強」整合至單一、流暢的工作流程中。
此外，智能通話助理、DocMaster 文件處理與 AI 創作等實用工具，讓日常通訊與文件處理變得更加輕鬆高效。
跨設備協作功能如 Office Kit 與一鍵傳輸，更是實現了工作與創作流程的無縫銜接，打破設備間的藩籬。
在追求體驗升級的同時，OriginOS 6 也強化了 vivo Security 安全防護機制，確保用戶的數據隱私與透明控制權。
升級的 BlueVolt 技術則進一步提升了功耗效率與充電穩定性，保證了設備持久且穩定的性能表現。
根據官方公布的最新時程，OriginOS 6 將於 2025 年 11 月起分階段在全球市場推送更新，具體的升級計劃將會因應各市場的實際情況而有所調整。
