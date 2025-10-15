vivo OriginOS 6 國際版發佈，有史以來最大升級， 新功能全講解

文章來源：Qooah.com

在智能手機不斷創新的時代，作業系統作為人機互動的核心，其流暢度與智能化程度已成為衡量使用者體驗的關鍵指標。2025年10月15日，vivo 正式向全球發布了 vivo 迄今為止最先進的作業系統——OriginOS 6，宣告一個以「流暢掌控」為核心的新行動時代正式來臨。

這不僅是一次系統升級，更是 vivo 基於其「原設計」哲學，圍繞流暢、設計與人工智能三大核心支柱，對數位生活體驗的全面革新。

廣告 廣告

流暢性是 OriginOS 6 的靈魂所在，它被提升至一個全新的標準層次。全新的 Origin 流暢引擎透過系統核心模組、運算、儲存與顯示間的無縫協作，實現了全方位「視覺流暢、觸感順滑、持久穩定」的使用體驗。

其中，「8+1超核運算」技術能優先保障關鍵任務執行，使應用冷啟動速度提升18.5%，幀率穩定性提升10.5%。

「記憶體融合」技術則加速資料載入達106%

而「雙渲染」技術在重度負載下更能提升動畫效能35%，並讓幀率穩定度提升11%。

視覺流暢體現在 Origin 動效系統的精心設計上，透過彈簧動效、模糊漸變、形變動畫及一鏡到底等動態效果，為每次觸控操作賦予自然的節奏感與視覺連貫性。觸覺流暢則得益於 vivo 業界首創的搶拍引擎，能優先為搶票等高需求動作分配運算資源，讓使用者始終快人一步。

配合更快的應用啟動速度與精準度提升 41% 的觸控響應，每一次操作都流暢自如。

更令人印象深刻的是，OriginOS 6 成功通過了模擬五年重度使用情境的 SGS 持久流暢認證，確保流暢體驗能夠經得起時間考驗。

在設計理念上，OriginOS 6 汲取自然靈感，以直覺化設計賦能數位生活。Origin 設計系統以簡約精準為原則，統一了色彩、形狀、圖示等視覺元素。

全新的 vivo Sans 品牌字型支援超過40種語言，並具備字重調節功能；超過2,800個精心打磨的符號在任何尺寸下都清晰可辨。動態光效與通透色彩讓光線在材質間自然流動，為每次互動增添深度與沉浸感。

Origin Health 的健康追蹤，都能讓使用者更專注於當下任務。全新的沉浸式天氣則以創新數位形式呈現天氣變化。

在個人表達方面，新的鎖定螢幕網格允許自由排列和調整小工具，重新設計的主螢幕網格引入時尚的 4×7 布局與自適應資料夾。

而翻轉卡片更能讓日常照片隨著裝置傾斜自然變換，展現動態生動的顯示效果。

vivo AI 將 OriginOS 6 推向個人智能體驗的新高度。透過與 Google 的緊密合作，系統整合了升級的 Gemini 模型與 Circle to Search 功能，提供更聰明直覺的搜尋體驗。

全新的 Origin Island 作為一種創新互動形式，在螢幕頂端顯示即時狀態，並與 Android 16 的 Live Updates 功能整合

實現了複製即達與拖曳即達等智能功能，讓跨應用操作變得更加流暢自然。

在影像處理方面，全新的 AI 修圖將 AI消除、AI圖片擴充與 AI照片增強整合至單一無縫工作流程，讓影像美化變得輕鬆自如。

在日常生產力方面，vivo AI 透過智能通話助理、DocMaster、AI創作與AI搜尋等工具，顯著提升溝通效率、文件處理與內容創作體驗。

更重要的是，OriginOS 6 的體驗超越單一裝置，透過 Office Kit 與一鍵換機等功能，實現了跨裝置與平台的無縫協作。

在安全與續航方面，OriginOS 6 依托 vivo Security 安全品牌強化資料安全與隱私保護，確保透明度與使用者控制。

升級的 BlueVolt 技術則進一步提升功耗效率與充電穩定性，確保裝置效能始終保持冷卻、穩定且持久。

據了解，OriginOS 6 將於2025年11月起在全球分階段陸續推送更新，具體升級計畫可能因市場而有所差異。這場由 vivo 引領的流暢革命，將為全球使用者開啟智能行動體驗的全新篇章，重新定義人與數碼世界的互動方式。