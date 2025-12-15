宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
vivo S50、S50 Pro mini 雙機登場：iPhone Air 再現？
全系標配超聲波指紋、90W 快充和潛望遠攝。
雖然 iPhone Air 賣得不好，但似乎人人都想成為 iPhone Air... 至少在外觀上。vivo 今晚帶來了 S 家族最新的兩款手機 S50 和 S50 Pro mini，後者的造型很難不讓人想起 Apple 今年的話題之作。不過它雖然名字裡有 mini，但並非 iPhone Air 那樣的輕薄取向。其重量約 192g，厚度也有 8.1mm，mini 的地方只是 6.31 吋的螢幕而已。至於另一款 S50，也有 197g、7.59mm 的機身，設計更偏主流一些。兩者都採用了金屬中框和玻璃後蓋，並且具備 IP68 / 69 防塵防水機能。
S50 搭載了 Snapdragon 8s Gen 3 晶片，S50 Pro mini 則會升級成上月末剛發布的 Snapdragon 8 Gen 5。兩款裝置均配有 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.1 儲存，電池皆為 6,500mAh，支援 90W 有線充電。在此基礎上，S50 Pro mini 還多了 40W 無線快充。螢幕都是平面 OLED，解析度和更新率是 1.5K 和 120Hz。S50 的尺寸大一圈來到 6.59 吋，但它和 Pro mini 一樣都選用了屏下超聲波指紋方案。
而在陪攝的部分，S50 全系都有 50MP 自拍相機。背後雖都是三攝系統，但配置略有不同。8MP 超廣角和 50MP 潛望式 3X 遠攝在 2 款機器上都有出現，差別是廣角主相機。S50 用的是 50MP Sony LYTIA 700V 感光器，搭配 f/1.88 光學防震鏡頭。而 S50 Pro mini 則換成了 50MP Sony IMX921 感光元件，尺寸更大來到 1/1.56 英寸，輔以 f/1.57 鏡頭亦有光學防震。
vivo S50 和 S50 Pro mini 均提供 12+256、12+512 和 16+512 型號，售價分別是人民幣 2,999 元起和 3,699 元起，目前已在內地預售。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？
近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
聖誕禮物2025｜AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
掃地機器人鼻祖 iRobot 申請破產保護，代工廠債主深圳杉川獲 100% 股權正式接管
曾佔據全球高達 80% 市場、一度成為掃地機器人代名詞的 iRobot 終究沒能走出債務泥潭，其今日向法院申請破產保護，並與代工廠、債權方深圳杉川機器人簽訂了重組協議，正式將公司控制權拱手相讓。Yahoo Tech HK ・ 54 分鐘前
據報字節跳動因豆包手機被約談消息不實
有用戶反映字節跳動旗下AI大模型豆包手機助手與中興通訊(00763.HK)合作推出的「豆包手機」努比亞M153，在登錄部分社交平台時受限，引發網傳監管機構因網絡安全、數據安全及競爭問題約談字節跳動的消息，惟《新浪科技》引述知情人士指，有關消息不實。 豆包手機助手於12月3、5及13日連發聲明，強調不代用戶授權、不截屏受保護內容，並呼籲建立清晰規則。新機核心賣點為跨應用語音操作，可自動完成比價並跳轉下單。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
記憶體短缺衝擊智慧手機市場！入門機恐僅剩4GB RAM、microSD擴充或將回歸
全球 DRAM 短缺持續惡化，智慧手機製造商恐被迫下修 RAM 規格，入門機型可能僅配備 4GB 記憶體，旗艦機 16GB RAM 升級放緩，甚至促使 microSD 擴充功能重返市場，Android 與裝置端 AI 發鉅亨網 ・ 1 天前
併入中企｜美國「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產 由中國代工廠杉川 「債轉股」全資接手
美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖因旗下品牌Roomba而被稱為「掃地機器人始祖」，但...BossMind ・ 5 小時前
宇樹科技推人形機械人App Store 可以手機控制機械人終端
宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
螞蟻集團 AQ 升級為「螞蟻阿福」 新增健康陪伴功能
螞蟻集團宣佈,旗下 AI 健康應用 AQ 品牌升級為「螞蟻阿福」,並發佈 App 新版本,升級健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略,定位從 AI 工具轉向 AI 健康朋友,能夠像真人朋友一樣,幫助使用者管理自身和家人健康,實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。「螞蟻阿福」2025年6月起以 AQ 品牌上線。目前,月活躍用戶已超1500萬,躋身國內 AI App 前五,成為第一大健康管理 AI App。據了解.目前阿福 APP 每天回答使用者500多萬個健康提問,55%用戶來自三線及以下城市,普惠特點明顯。螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊杰介紹說,取名「阿福」寓意健康是福,健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化,是增加了健康陪伴的功能板塊,陪伴使用者養成健康好習慣,構築健康防線。 (BC)#螞蟻阿福 #AQinfocast ・ 4 小時前
螞蟻集團AQ品牌升級為「螞蟻阿福」 App月活用戶逾1,500萬
螞蟻集團宣布，旗下AI健康應用AQ品牌升級為「螞蟻阿福」，優化健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能，並發布App新版本。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略，定位從AI工具轉向AI健康朋友，能夠像真人朋友一樣，幫助用戶管理自身和家人健康，實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。 螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊傑指出，取名「阿福」寓意健康是福，健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化是增加健康陪伴的功能板塊。 目前，「螞蟻阿福」App的月活用戶已超過1,500萬，躋身國內AI App前五，成為第一大健康管理AI App。阿福APP每天回答用戶500多萬個健康提問，55%用戶來自三線及以下城市，普惠特點明顯。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 11 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 6 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 8 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 4 小時前