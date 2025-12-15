vivo S50、S50 Pro mini 雙機登場：iPhone Air 再現？

雖然 iPhone Air 賣得不好，但似乎人人都想成為 iPhone Air... 至少在外觀上。vivo 今晚帶來了 S 家族最新的兩款手機 S50 和 S50 Pro mini，後者的造型很難不讓人想起 Apple 今年的話題之作。不過它雖然名字裡有 mini，但並非 iPhone Air 那樣的輕薄取向。其重量約 192g，厚度也有 8.1mm，mini 的地方只是 6.31 吋的螢幕而已。至於另一款 S50，也有 197g、7.59mm 的機身，設計更偏主流一些。兩者都採用了金屬中框和玻璃後蓋，並且具備 IP68 / 69 防塵防水機能。

vivo S50

S50 搭載了 Snapdragon 8s Gen 3 晶片，S50 Pro mini 則會升級成上月末剛發布的 Snapdragon 8 Gen 5。兩款裝置均配有 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.1 儲存，電池皆為 6,500mAh，支援 90W 有線充電。在此基礎上，S50 Pro mini 還多了 40W 無線快充。螢幕都是平面 OLED，解析度和更新率是 1.5K 和 120Hz。S50 的尺寸大一圈來到 6.59 吋，但它和 Pro mini 一樣都選用了屏下超聲波指紋方案。

vivo S50 Pro mini

而在陪攝的部分，S50 全系都有 50MP 自拍相機。背後雖都是三攝系統，但配置略有不同。8MP 超廣角和 50MP 潛望式 3X 遠攝在 2 款機器上都有出現，差別是廣角主相機。S50 用的是 50MP Sony LYTIA 700V 感光器，搭配 f/1.88 光學防震鏡頭。而 S50 Pro mini 則換成了 50MP Sony IMX921 感光元件，尺寸更大來到 1/1.56 英寸，輔以 f/1.57 鏡頭亦有光學防震。

vivo S50 和 S50 Pro mini 均提供 12+256、12+512 和 16+512 型號，售價分別是人民幣 2,999 元起和 3,699 元起，目前已在內地預售。

