vivo S50 和 S50 Pro mini 將於 12 月 15 日在中國發佈，接受預訂

經過多次預告，vivo 終於公佈了 S50 系列的發佈日期。即將推出的 vivo 手機目前已在中國開始接受預訂。vivo S50 和 S50 Pro mini 將於 12 月 15 日在中國正式亮相。

vivo 在微博上發布了新圖片和預告視頻，以展示這些手機的特色。此外，vivo 也透過其官方網上商店確認了兩款手機的顏色選擇。vivo S50 將提供「告白白」、「靈感紫」、「太空黑」和「寧靜藍」四種顏色。

廣告 廣告

而 vivo S50 Pro mini 則將在「告白白」、「靈感紫」和「太空黑」三種顏色中供應。S50 Pro mini 將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，而 S50 預計將使用 Snapdragon 8s Gen 3 芯片組。

據悉，兩款手機均配備 5,000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦鏡頭。關於這些手機的更多細節，預計在接下來的幾天內將會公佈。

推薦閱讀