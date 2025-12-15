vivo S50 和 S50 Pro mini 正式發佈，搭載 Snapdragon 8s Gen 3 和 Snapdragon 8 Gen 5 芯片

根據預期，vivo S50 和 S50 Pro mini 現已在中國正式發佈，作為品牌最新的中端手機選擇。這兩款手機的設計較前代產品有了更新，並且在規格上也有一些重要的升級。

vivo S50 配備了一塊稍小的 6.59 吋顯示屏，搭載更強大的 Snapdragon 8s Gen 3 處理器。而 S50 Pro mini 則保持緊湊的 6.31 吋顯示屏，並升級至最近發佈的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。這兩款新機型均配備 FHD+ 分辨率的 AMOLED 顯示屏，並支援 120Hz 的刷新率。

這些顯示屏均設有 5000 萬像素的自拍相機，並配備更新的超聲波指紋掃描器。兩款手機均具備 IP68+IP69 防水防塵等級，搭載容量達 6,500 mAh 的 Si/C 電池，並支援 90W 有線快充。S50 Pro mini 還增加了 40W 無線充電的功能。

vivo S50 內部的 Snapdragon 8s Gen 3 應該會比 S30 的 SD 7 Gen 4 處理器有明顯的性能提升，而 S50 Pro mini 的 SD 8 Gen 5 也應能在性能上超越 S30 Pro mini 的 Dimensity 9300+。這兩款 S50 機型均可配置至 16GB LPDDR5X RAM 和 512GB UFS 4.1 儲存空間。

它們擁有相似的三鏡頭系統，主攝像頭為 5000 萬像素（IMX921）、50MP 望遠鏡頭（IMX882）支援 3 倍光學變焦，還有 800 萬像素的超廣角鏡頭。兩款手機出廠時均運行基於 Android 16 的 OriginOS 6。

vivo S50 有白色、藍色、紫色和黑色可供選擇。基礎版的 12/256GB 型號起價為人民幣 2,999 元（約 $425 / HK$ 3,315），而頂級的 16/512GB 版本則為人民幣 3,599 元（約 $510 / HK$ 3,978）。

vivo S50 Pro mini 提供白色、紫色和黑色選擇，12/256GB 型號起價為人民幣 3,699 元（約 $524 / HK$ 4,085），而 16/512GB 版本的頂級配置則為人民幣 4,299 元（約 $609 / HK$ 4,745）。

配置 vivo S50 vivo S50 Pro mini 12GB/256GB 人民幣 2,999 元 / 約 $425 / HK$ 3,315 人民幣 3,699 元 / 約 $524 / HK$ 4,085 12GB/512GB 人民幣 3,299 元 / 約 $467 / HK$ 3,644 人民幣 3,999 元 / 約 $566 / HK$ 4,409 16GB/256GB 人民幣 3,399 元 / 約 $481 / HK$ 3,749 - 16GB/512GB 人民幣 3,599 元 / 約 $510 / HK$ 3,978 人民幣 4,299 元 / 約 $609 / HK$ 4,745

目前，這兩款手機已在 vivo 官方網站上開始預訂，預計將於 12 月 19 日發貨。

