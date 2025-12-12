vivo S50 完整規格曝光：搭載 Snapdragon 8s Gen 3、最高 16GB RAM 及 512GB 儲存

vivo S50 系列即將在中國發佈，預計將於未來幾天內揭幕。此前，S50 已經在中國電信網站上出現，顯示其完整規格。根據資料，vivo S50 將搭載 Snapdragon 8s Gen 3 處理器，並配備最高 16GB RAM 和 512GB 存儲空間。

這部手機將配備 6.59 吋 AMOLED 顯示屏，分辨率達到 2750 x 1260 像素，並運行基於 Android 16 的 OriginOS 16。根據清單，vivo S50 將內置 6,500mAh 電池。

在攝像頭方面，這部手機後置三個鏡頭，包括一個 5,000 萬像素主鏡頭、一個 5,000 萬像素的潛望式長焦鏡頭，以及一個 800 萬像素的超廣角鏡頭。前置鏡頭則為 5,000 萬像素。

此外，vivo S50 和 S50 Pro mini 將於 12 月 15 日在中國正式推出。後者確認將配備 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，配備三鏡頭後置攝像頭，包括一個 5,000 萬像素的 Sony IMX882 潛望式長焦鏡頭，並配備 6.31 吋顯示屏，以及 6,500mAh 電池，支持 90W 有線充電。

型號 處理器 RAM 存儲 顯示屏 電池 後置攝像頭 前置攝像頭 價格 vivo S50 Snapdragon 8s Gen 3 最高 16GB 最高 512GB 6.59 吋 AMOLED (2750 x 1260 像素) 6,500mAh 5,000 萬像素 + 5,000 萬像素潛望式 + 800 萬像素超廣角 5,000 萬像素 $[待定] / 約 HK$ [待定] vivo S50 Pro mini Snapdragon 8 Gen 5 最高 16GB 最高 512GB 6.31 吋 AMOLED 6,500mAh（90W 有線充電） 5,000 萬像素 Sony IMX882 + 其他鏡頭 5,000 萬像素 $[待定] / 約 HK$ [待定]

