vivo S50 後背設計曝光，配備方形三鏡頭模組及「Confession White」配色

vivo S50 系列預計將於本月在中國發佈。儘管公司尚未宣布具體的發佈日期，但已開始釋出相關資訊。此次推出的產品線將包括 S50 和 S50 Pro mini。

在發佈之前，vivo 已經公開了 S50 的後背設計。該手機採用一種名為「Confession White」的花紋白色背面，並配備了方形的三攝模組。同時，vivo 也在微博上分享了 S50 的其他顏色選擇，這款手機還將以 Inspiration Purple、Gentle Blue 和 Space Black 等顏色出售。

廣告 廣告

最近，vivo 還展示了 S50 Pro mini 的後背設計，該機型則採用圓形的後置相機模組。根據傳聞，標準版 vivo S50 將配備一塊 6.59 吋 AMOLED 顯示屏，刷新率為 120Hz，搭載 Snapdragon 8s Gen 3 SoC，配備 5,000 萬像素的 Sony IMX882 潛望式長焦相機和 5,000 萬像素的自拍相機，並擁有 6,500mAh 的電池，支持 90W 快速充電。

規格 詳細資訊 顯示屏 6.59 吋 AMOLED，120Hz 處理器 Snapdragon 8s Gen 3 SoC 後置相機 5,000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦相機 前置相機 5,000 萬像素 電池 6,500mAh，90W 快速充電

推薦閱讀