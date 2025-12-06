vivo S50 系列即將發佈，後背設計曝光，配備方形三攝模組及「Confession White」配色

vivo S50 系列預計將於本月在中國發佈。雖然該公司尚未公布具體發佈日期，但已開始對外釋放手機的相關資訊。即將推出的系列將包括 S50 和 S50 Pro mini。隨著發佈日的臨近，vivo 已揭示 S50 的背部設計。這款手機採用名為「Confession White」的白色漸變背面，並配有方形的三鏡頭模組。

同時，據報導，vivo 也在微博上分享了 S50 的其他顏色選擇。該手機還將發售靈感紫、柔和藍和太空黑等顏色。最近，vivo 也展示了 S50 Pro mini 的背部設計，該機型採用圓形的後置相機模組。

根據傳聞，標準版 vivo S50 將配備 6.59 吋 AMOLED 顯示屏，刷新率達到 120Hz，搭載 Snapdragon 8s Gen 3 SoC，並配備 5000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦相機、5000 萬像素自拍相機，以及 6500mAh 的電池，支持 90W 快速充電。

規格 詳細資訊 顯示屏 6.59 吋 AMOLED，120Hz 處理器 Snapdragon 8s Gen 3 SoC 後置相機 5000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦相機 前置相機 5000 萬像素 電池容量 6500mAh，支持 90W 快速充電

