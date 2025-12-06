宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
vivo S50 系列即將發佈，後背設計曝光，配備方形三攝模組及「Confession White」配色
vivo S50 系列預計將於本月在中國發佈。雖然該公司尚未公布具體發佈日期，但已開始對外釋放手機的相關資訊。即將推出的系列將包括 S50 和 S50 Pro mini。隨著發佈日的臨近，vivo 已揭示 S50 的背部設計。這款手機採用名為「Confession White」的白色漸變背面，並配有方形的三鏡頭模組。
同時，據報導，vivo 也在微博上分享了 S50 的其他顏色選擇。該手機還將發售靈感紫、柔和藍和太空黑等顏色。最近，vivo 也展示了 S50 Pro mini 的背部設計，該機型採用圓形的後置相機模組。
根據傳聞，標準版 vivo S50 將配備 6.59 吋 AMOLED 顯示屏，刷新率達到 120Hz，搭載 Snapdragon 8s Gen 3 SoC，並配備 5000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦相機、5000 萬像素自拍相機，以及 6500mAh 的電池，支持 90W 快速充電。
規格
詳細資訊
顯示屏
6.59 吋 AMOLED，120Hz
處理器
Snapdragon 8s Gen 3 SoC
後置相機
5000 萬像素 Sony IMX882 潛望式長焦相機
前置相機
5000 萬像素
電池容量
6500mAh，支持 90W 快速充電
推薦閱讀
其他人也在看
HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場
文章來源：Qooah.com Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。 Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。 規格方面，Nothing Phone (3a) LiteQooah.com ・ 11 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 真機曝光，2億像素長焦+1吋主鏡
文章來源：Qooah.com 博主 @TODO普拉斯 發佈微博，向網友分享了一組手機照片，推測可能為小米 17 Ultra 旗艦。 從照片來看，雖然手機進行了手機殼偽裝，但可以看到後置鏡頭模組似乎為矩形相機模組設計。這與前幾代產品堅持使用的餅鏡頭模組不同。 小米 17 Ultra 依舊是以影像能力為核心賣點，照片展示了後置三鏡模組，以及 LED 補光燈和其他輔助傳感器的開孔。 結合網上爆料，小米 17 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置 6000mAh 至 7000mAh 電池，是目前主流旗艦手機的水平，可以有效緩解外出使用的續航焦慮。 拍攝方面，推測小米 17 Ultra 搭載一顆 5000 萬像素的 1 吋大底主鏡（OmniVision OV50X）+一個高達 2 億像素的潛望式長焦鏡頭（ISOCELL HP5）+一個 5000 萬像素的超廣角鏡頭。早期傳聞的 5000萬像素 Samsung JN5 長焦傳感器很可能取消。Qooah.com ・ 12 小時前
字節跳動「豆包手機」一出即售罊，炒貴一倍玩次世代 AI 手機互動好神奇？
字節跳動（ByteDance）旗下 AI 助手「豆包」近日聯手手機廠商中興通訊（ZTE），推出搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機 —— nubia M153，甫一發佈即引發市場轟動。儘管官方定價為 3,499 元人民幣，但由於首批備貨量極少，二手市場現貨價格已被炒至 7,999 元人民幣，溢價超過兩倍。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能
Samsung 年度旗艦平板 Galaxy Tab S11 現正於 Amazon 釋出限時 87 折優惠，128GB 容量只需 US$699（約 HK$5,451)，就能把這款融合專業級 S Pen 精準操控與旗艦效能的頂規平板帶回家，平板搭載 Samsung 最新處理器與高刷新率螢幕，無論是多工處理、影音剪輯或暢玩大型遊戲，都能流暢運行。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到 Apple 的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
傳小米集團明第三季發布三折疊屏手機 與華為和三星競爭
據專報導小米(01810)相關產品訊息的非官方媒體XiaomiTime，近日一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業界普遍推測該機型為小米MIX系列的三折疊手機－MIX Trifold。目前全球只有華為和三星推出了三折疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。 據小米三折疊手機專利圖顯示，MIX Trifold會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單一螢幕、雙螢幕、三螢幕的三種使用型態。據爆料，預計在2026年第三季發布，與華為和三星展開競爭。 (CW)infocast ・ 1 天前
Insta360 Antigravity A1 全景 8K 航拍機正式發布：249g、體感操控、飛行眼鏡內外雙顯
今年 8 月時 Insta360 旗下全新的獨立品牌 Antigravity 分享了其首款無人機 A1 的部分細節，如今 4 個月過去，這款產品的規格、發售資訊終於全數公開。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
兄弟都無情講！Samsung 半導體拒簽手機部門長約？韓媒爆 Galaxy S26 記憶體或會按季加價
Samsung Electronics 內部爆出「兄弟鬩牆」風波！據韓國財經媒體《Seoul Economic Daily》獨家報導，負責半導體業務的 DS（Device Solutions）部門，拒絕了負責智能手機業務的 MX（Mobile Experience）部門提出的長期記憶體供應合約請求。在記憶體價格狂飆的「超級週期」下，即使是同門兄弟，DS 部門亦決定「親兄弟明算帳」，堅持按季度重新議價。這意味著明年初登場的旗艦機王 Galaxy S26 系列，恐面臨巨大的成本上漲壓力。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
微軟(MSFT.US)將提高企業和政府版辦公室應用軟件價格
微軟(MSFT.US)周四表示，將從2026年7月起提高其商業和政府客戶的Microsoft 365辦公室應用軟件的全球價格，升幅最高逾16%。 當中Microsoft 365 商業基礎版價格將上漲16.7%，至每位使用者每月7美元；商業標準版價格將上漲 12%，至14美元。企業版計劃的價格漲幅較小，Microsoft 365 E3升8.3%，E5升5.3%。公司指，加價反映Microsoft 365中新增的1,100多項功能，包括人工智能驅動的生產力工具和整合的安全性增強功能。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛料未來數季有更多AI成果公布應用於小米(01810.HK)生態圈
高盛發表報告指，12月1日，字節跳動發布豆包手機助手技術預覽版，專為智慧型手機品牌設計，將豆包大型語言模型整合至行動作業系統，可實現視覺化螢幕內容解讀及跨應用程式操作等多步驟任務。該預覽版已作為工程原型嵌入全新nubia M153手機機型。此前豆包行動鍵盤已於11月下旬登陸iOS與Android平台，顯示字節跳動正戰略性拓展至行動網路基礎設施與智慧手機生態領域。 小米AI佈局方面，報告指，小米積極探索邊緣端大型語言模型與雲端大型語言模型，以滿足不同場景對靈活性與便利性的多元需求。該公司已推出多款專業化大型語言模型，涵蓋視覺、音頻、語音及本地化智能助手，並於11月21日新發布跨具身基礎模型MiMo-Embodied。 該行預期未來數季將有更多AI成果公布，並應用於小米生態圈及其全球規模最大的AIoT連網裝置，將驅動差異化發展，並支持小米「人車家」生態圈的升級策略。予小米「買入」評級，目標價53.5元。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美的(00300.HK)：機器人戰略包括家電機器人化等三方面
美的集團(00300.HK)副總裁兼首席技術官衛昶表示，美的集團的機器人戰略包括工業機器人智能化、家電機器人化、人形機器人價值化三方面。人形機器人產品方面，集團佈局了類人形機器人、全人形機器人、超人形機器人三種類別。 衛昶特別提到，所謂超人形機器人，是突破人形的極限，聚焦複雜特定場景，打造具特殊功能和極致性能的產品，以期能夠達到最高效率、實現最低的成本。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
26 TFlops vs 20 TFlops！2027年主機路線圖曝光，新 Xbox Multi-Die 堆料，PS6主打能效平衡
文章來源：Qooah.com 2027 年，遊戲主機市場將迎來重磅對決 ，Sony PS6（Project Orion）與微軟新一代 Xbox（Magnus）即將登場，兩款主機均搭載 AMD 核心方案，卻秉持截然不同的產品策略。 新 Xbox Magnus 劍指高階性能天花板，採用獨特的雙芯粒(Multi-Die)設計，408mm² 的處理器總面積堪稱豪華。其配備 68 組 RDNA 5 計算單元，26 TFlops 算力對標 RTX 5090，搭配 48GB GDDR7 RAM，為高解像度開放世界遊戲提供充足支撐。110 TOPS 的專用 NPU 更是強化了 AI 圖像重建與低延遲增強能力，而三顆 Zen 6 加八顆 Zen 6C 的核心組合，確保了強勁的多任務處理性能。這款「PC – 主機混合體」將取消實體光碟機，全面兼容 Steam、Epic 等 PC 平台，800-1000 美元的定價，精准鎖定性能發燒友群體。 PS6 則以能效為王，280mm² 的 3nm 單 SoC 設計盡顯巧思。18-20 TFlops 算力對標 RTX 5080，32GB GDDR7 RAM 滿足 4KQooah.com ・ 23 小時前
高盛:智能機市已被頂級公司和供應鏈壟斷 新增競爭者空間有限
高盛發報告指，12月1日，字節跳動豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，這是一款系統級別的GUI（圖形用戶界面）代理，將豆包大語言模型（LLM）集成到移動操作系統中，實現了對屏幕內容的可視化解析以及包括跨應用操作在內的多步任務處理功能。高盛認為，在中期內，消費者AI終端、互聯網平台與第三方大語言模型及代理之間，圍繞移動互聯網與AI價值鏈的競爭可能會持續。同時，該行認為，智能手機市場已被頂級公司和供應鏈壟斷，為具備差異化技術的新增競爭者留下的空間有限。 (CW)infocast ・ 1 天前
台灣指小紅書涉1706宗騙案 被暫行封禁1年
台灣內政部與刑事局宣布，因內地社交平台App小紅書資訊安全檢測不合格，近2年涉1706宗詐騙案，因此決定暫行封鎖1年。台灣警方表示，據反詐騙平台統計，去年小紅書在台涉詐騙案有950宗、總損失為1.3億多元新台幣(下同)，今年1至11月有756宗、總損失達1.1億元，有持續攀升跡象，涉詐手法前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，國安局最近針對中國製應用程式進行資訊安全檢測，共計檢測包括違反個人資料權限等15項指標，小紅書全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。馬士元又稱，中國公部門多次開罰小紅書，美國德州則直接禁用，可見小紅書是刻意迴避法律管轄，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟件，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。#台灣 #小紅書 (CW)infocast ・ 1 天前
「港話通」登陸華為手機應用程式市場 覆蓋主流手機平台
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」（HKChat）試行版，正式登陸華為應用程式市場，即日起華為手機用戶便可在Harmony OS平台下載。目前「港話通」已經全面覆蓋iOS、Android和Harmony OS三大平台，意味市面上所有主流手機作業系統，都可以使用「港話通」的智能助手服務，供市民查詢各類日常生活資訊。「港話通」同時亦支援「拍照識別」功能，隨手拍照或上傳圖片，「港話通」便能夠識別圖片內容，例如用手機上傳一張街頭風景，港話通就能夠辨認出所在位置；又或者拍下一張英文告示，港話通亦能即時將內容翻譯。 (LF)infocast ・ 1 天前
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo 國際通 ・ 18 小時前
美加指中國黑客以惡意軟件進行網絡攻擊 中方斥指控沒根據
美國與加拿大的網絡安全機構表示，與中國有關聯的黑客使用惡意軟件，攻擊政府部門和資訊科技實體，構成網絡安全風險。 美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局，以及加拿大網絡安全中心發表聯合公告，指受中國政府支持的黑客，正使用一款名為「Brickstorm」的惡意軟件，滲透政府機構等的網絡，獲得存取權限後，就能竊取登入憑證和其他敏感資訊，並有可能完全控制目標電腦，批評有關的網絡攻擊是中國黑客針對關鍵基礎設施、滲透敏感目標，潛伏其中並加以長期控制、干擾和進行惡意破壞的最新例證。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，中方駁斥對相關黑客活動的不負責任說法，批評有關指控沒有任何事實證據，重申中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊。 (ST)#中國黑客 #美股 #美國 #加拿大 (ST)infocast ・ 1 天前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前