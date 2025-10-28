vivo S50 系列規格洩漏

vivo 在 5 月發佈了 S30 和 S30 Pro mini，根據中國智能手機製造商的習慣，他們對數字 4 有偏見，因此不會有 S40 系列，而是已經在開發 S50 系列。今天有一些關於 S50 系列的細節被洩露。S50 Pro mini 將保持與前代相同的顯示屏尺寸，為 6.31 吋。相比之下，S50 的螢幕將從 S30 的 6.67 吋縮小至 6.59 吋。這兩款新手機都擁有「1.5K」解析度和平面面板。

根據洩露的信息，S50 擁有金屬框架和高端的潛望式長焦鏡頭，而 S50 Pro mini 據傳將配備全面的「旗艦硬件」，不過目前尚未有更多的信息。根據之前的洩露，S50 Pro mini 將搭載聯發科技的 Dimensity 9400 系統單晶片，並配備超聲波屏下指紋感應器，以及包括潛望式長焦鏡頭在內的三個後置攝像頭。S50 系列預計將於下個月在中國正式亮相，與 Oppo 的 Reno15 系列和 honor 500 系列競爭。

廣告 廣告

型號 顯示屏尺寸 解析度 處理器 指紋感應器 後置攝像頭數量 價格 S50 6.59 吋 1.5K MediaTek Dimensity 9400 超聲波屏下 三個 $XXX / 約 HK$ XXX S50 Pro mini 6.31 吋 1.5K MediaTek Dimensity 9400 超聲波屏下 三個 $XXX / 約 HK$ XXX

推薦閱讀