vivo S50 Pro mini 可能採用 Snapdragon 晶片組

有關 vivo 即將推出的 S50 系列的消息持續增多，該系列預計將包括 S50 Pro 和 S50 Pro mini 兩款手機，這兩款手機將接替今年 5 月發佈的 S30 產品線。根據最新的傳聞，vivo S50 Pro mini 版本不會搭載 MediaTek Dimensity 9400+ 晶片，而是將使用即將推出的 Snapdragon 8 Gen 5 系統單晶片。與其前身相比，S50 Pro mini 仍將是一款緊湊的旗艦手機。據傳聞，這款手機將配備一塊 6.31 吋的平面顯示屏，解析度為 1.5K，並將擁有比 vivo X300 更大的電池，後者配備 6,040mAh 的電池。近期傳聞還指出，標準的 vivo S50 Pro 將配備一塊 6.59 吋的顯示屏和金屬框架，並將配備一個長焦潛望鏡相機。vivo S30 Pro mini 在全球市場發佈時被命名為 vivo X200 FE，因此，S50 Pro mini 有可能會以 X300 FE 的名義首度亮相。

