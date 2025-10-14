vivo TWS 5 真無線耳機 及 WATCH GT 2 智能手錶同場推出超抵玩

文章來源：Qooah.com

10月13日舉行新品發佈會上，vivo 推出了包括 X300系列手機 及 vivo Pad5e 平板外，還發佈了 TWS 5 真無線耳機以及 WATCH GT 2 智能手錶在內的多款產品。

外觀設計上延續了前代 TWS Air 3 系列的基本形態，但線條更加硬朗分明，提供了白色、紫色與藍色三種時尚配色選擇。

vivo TWS 5 實現了跨生態無縫連接，Android 和 Apple 裝置都能輕鬆配對使用。

廣告 廣告

音質方面，由 vivo 金耳朵聲學團隊聯合上海音樂學院共同調校，並獲得了 Hi-Res 高品質無線音頻認證。

除了新推出的「微薰紫」配色外，還加入了實時智慧翻譯、個性化彈窗等實用功能。續航表現同樣出色，總使用時間可達48小時，可實現42毫秒的超低延遲。

vivo TWS 5 耳機起售價399元，並將於10月17日正式上市。此外還推出了音質更出色的 Hi-Fi 版本，定價為499元，計劃於10月24日開售。這款耳機搭載的「深海智慧降噪」功能最高可達到 60dB 的降噪深度。

同場亮相的 vivo WATCH GT 2 智能手錶

其配備 2.07吋超窄邊高亮大屏，邊框最窄處僅為 1.8mm，局部峰值亮度高達 2400nits。表體採用高亮鋁合金中框工藝，兼顧質感與耐用性。

個性化功能是這款手錶的亮點之一，支援「照片錶盤一碰換」技術，用戶只需將手機輕觸手錶即可同步照片作為錶盤背景。同時提供豐富的錶盤與多彩錶帶搭配方案。

在健康管理方面，vivo WATCH GT 2 具備全天候健康監測能力，睡眠時可對 HRV、血氧、呼吸率等關鍵指標進行綜合分析。

新增的「網球模式」與原有的力量訓練、燃脂評估、專業跑步指導等功能共同構成了全面的運動健康管理方案。

值得一提的是，手錶還支援與 Apple 系統互聯，可通過 App 實現音樂控制、拍照遙控等功能，並能同步顯示 iPhone 的來電、短信與通知。eSIM 版本更支援獨立通話。

藍牙版續航最長可達 33天，同時還具備車鑰匙等便捷功能。

vivo WATCH GT 2 確定於10月17日正式發售，目前已在京東平台開啓預約。產品提供兩個版本：藍牙版售價 499元，eSIM 版則為 699元。