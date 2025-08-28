vivo V60中階手機登場 首配50MP蔡司超級長焦鏡頭

向來以優質人像攝影為最大亮點的vivo V系列手機，今代沿用蔡司影像系統，以更親民的價錢體驗最高規格的蔡司鏡頭，只需$4,298即可換來高質素攝影效果，更有大容量電池、真防水性能，絕對是性價比之選。

vivo V60今代帶來了全新紫莓色，霧面機身帶來低調奢華感覺。配備6.77吋FHD AMOLED極窄微邊四曲屏，5,000nits峰值亮度、影院級廣色域HDR10+、SGS低藍光護眼認證，屏幕質素相當高。另外IP68及IP69高規格防水防塵認證，支援水中拍攝功能。



超長焦拍攝

V60是系列首款配備了旗艦級5,000萬像蔡司超級長焦鏡頭，並採用SONY IMX882超感光傳感器、1/1.953吋超大底及F/2.65超大光圈，具備3倍光學變焦以及高達100倍數碼變焦，長焦如拍攝演唱會、風景照等都一鏡盡攝。

內置AI柔光環，配合蔡司多焦段人像功能，配備由23mm至100mm 5大焦段，7種蔡司鏡頭虛化功能，復刻蔡司經典人像鏡頭效果。另配備蔡司5,000萬像素主攝鏡頭搭載SONY lMX766感光元件及1/1.56吋大底、5,000萬像素自拍鏡頭和800萬像素超廣角鏡頭，以及菲林快拍相機連濾鏡風格，更加多變好玩。

AI功能齊全

最新推出的獨家AI四季人像功能，以大樹或自然風景作為拍攝背景，開啟相機人像攝影功能後，再點擊上方的AI按鈕，即可在拍攝後自動生成春、夏、秋、冬的四季景色。另有齊AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除等功能。

配備支援90W閃充的6,500mAh藍海電池，加上直驅供電功能，避免電池過熱或發脹。首度搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，以及12GB+12GB RAM及512GB內存，配置充足有餘。V60將於9月4日正式發售，定價$4,298。查詢：800 906 821

