vivo V60攝影功能全面提升，首度引入5,000萬像蔡司超級長焦鏡頭，定價$4,XXX極高吸引力
vivo V系列以人像攝影見稱，與蔡司合作後進一步提升影像實力。新推出的V60首次引入蔡司超級長焦鏡頭及AI四季人像功能，同時兼備大容量電池與防水防塵，算是一款功能不俗的中階手機。
V60外型延續系列簡潔風格，備有紫莓、霧灰兩色可選，機身支援IP68/IP69防水防塵，配合四曲熒幕，增加視覺沉浸感之餘，實際握持感亦相當舒適。手機的6.77吋AMOLED熒幕提供2392 x 1080解像度，支援120Hz刷新率與 5,000nits峰值亮度，亦擁有SGS低藍光認證。
支援屏幕指紋解鎖功能。
V60設計與上代相若，弧面修邊設計有相當舒適的握持感。
機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當全能遙控器使用。
V60採用高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，並支援12GB記憶體擴展，安兔兔測試獲得97萬多分，滿足不同使用的需要。電池方面升級至 6,500mAh藍海電池，支援90W快速充電和直驅供電，當手機插上充電線時能夠避開電池直接供電，長時間煲劇或遊戲能保持穩定輸出，亦有效減低發熱與壽命損耗。
V60採用高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，安兔兔測試獲得97萬多分，滿足不同使用的需要。
採用USB Type-C介面充電，支援90W超級快充和直驅供電。
機身右側設有電源鍵和音量鍵。
V60提供雙SIM卡插槽。
攝影功能依然是V60的最大賣點。今代首度在V系列引入5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭，支援3倍光學及100倍數碼變焦，搭配Sony IMX882感光元件與大光圈設計。主攝則採用Sony IMX766大底感光元件，同樣為5,000萬像素，並具備OIS光學防震；加上800萬像素超廣角及5,000萬像素前置自拍鏡頭，構成多場景的完整拍攝組合。
V60設有5,000萬像素自拍鏡頭。
V60配備蔡司主攝及蔡司超廣角鏡頭，更首度在V系列引入 5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭。
V60配備蔡司鏡頭，實際拍攝的影像質素依舊有保證。
人像功能方面，V60提供23mm至100mm五大焦段，並支援七款蔡司經典虛化效果，能拍出專業級人像。至於AI功能方面，V60新加入AI四季人像，在人像模式下啟動後可將普通背景自動生成春夏秋冬景色，突破地域與時間限制；再加上AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除，賦予影像更多創作空間。
V60新加入AI四季人像，在人像模式下啟動後可將普通背景自動生成春夏秋冬景色。
保留了AI修圖功能，包括AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除，賦予影像更多創作空間。
總結
V60在外型設計、效能配置與影像功能上均有明顯升級，特別是蔡司長焦鏡頭與AI四季人像，進一步突顯其「人像旗艦」定位。以$4,298的定價來說，V60在中高階市場擁有極高吸引力，適合追求影像表現的攝影愛好者。
作業系統：Android 15
處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
記憶體：12GB RAM / 512GB ROM
顯示屏：2392 x 1080像素，6.77吋AMOLED
制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G
通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4
鏡頭：2,000萬像素（機面） / 2,000萬像素（前置） / 5,000萬像素120°廣角 + 5,000 萬像素超廣角 + 5,000萬像
素焦鏡（主鏡頭）
其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器
電池：內置6,500mAh
體積：159.68 × 72.6 × 9.2毫米（摺合） / 159.68 ×72.6 × 9.7毫米（展開）
重量：217克
售價：$4,298
查詢：vivo 2301 0999
GlocalMe推出寵物智能手機PetPhone
PetPhone為寵物專用的智能手機，具備定位和監測的功能，寵物與主人可即時雙向通話，突破傳統穿戴設備。產品依靠多模定位與AI動作識別，讓寵物透過特定動作主動呼叫主人，並支援播放語音與音樂安撫。PetPhone同時提供健康數據追蹤，幫助主人了解寵物活動狀態，具備IP67防水設計及磁吸充電，兼提供綠色及粉色款式，並於CSL全線門店及AI Store發售，月費港幣$58。
作者：徐帥
自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。
