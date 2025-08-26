vivo V60 香港發佈，三大AI影像增強與100倍長焦

文章來源：Qooah.com

vivo V60 正式香港發佈。該機搭載 V 系列迄今最強的蔡司鏡頭，推出高級紫莓配色，並配備 AI 四季人像等智能攝影功能，輕鬆拍出專業級人像。性能全面升級的 V60 定價僅為HK$4,298，將於9月4日發售，是體驗蔡司影像的高性價比之選。

vivo V60 的配色，靈感源於巴西的莓果，與今年秋冬奢侈時尚品牌的流行趨勢相契合。通過融入水墨畫元素的「霧灰色」，含蓄而不失質感。手機配備6.77吋FHD AMOLED極窄微邊四曲屏，握持感和屏幕觀感都恰到好處。

vivo V60 成為 V 系列首款搭載 5000 萬像素蔡司超級長焦鏡頭的機型。該鏡頭採用 SONY IMX882 傳感器、1/1.953 吋大底和 F/2.65 大光圈，支援 3 倍光學變焦與 100 倍數碼變焦，讓用戶能夠以更親民的價格體驗專業級長焦攝影。

V60 提供了蔡司多焦段人像功能，覆蓋 23mm 至 100mm 五大常用焦段，可輕鬆拍攝風景人像、團體合照和特寫肖像。夜間人像更支援蔡司虛化功能，提供 7 種經典光斑和電影級耀斑效果，復刻蔡司鏡頭獨特的氛圍感。此外，V60 還配備 5000 萬像素主鏡（SONY IMX766）、5000 萬像素團體自拍鏡頭和 800 萬像素超廣角鏡頭，並具備 OIS+EIS 雙防抖及三種經典負片風格濾鏡，幫助用戶打造更具個人風格的社交影像。

vivo V60 推出了 AI 四季人像，突破季節對攝影的限制。用戶只需以樹木或自然景觀為背景，開啓人像模式並點擊AI按鈕，即可在拍攝後自動生成春、夏、秋、冬四種不同風格的背景效果，極大拓展了風景人像的創作空間。除此之外，vivo V60還具備三大AI影像增強功能：AI魔法移動、AI擴圖及AI反光消除。用戶可在拍攝後通過簡單操作重新構圖、優化畫面，輕鬆創作出生動有趣的照片，提升社交媒體分享的吸引力。

vivo V60 在電池與續航方面也實現提升。該機採用 6500mAh 藍海電池，相比 V50 的 6000mAh 進一步擴容，並運用第三代矽負極技術，在保持電池體積不變的前提下大幅提升能量密度。V60 還支援 90W 閃充和直驅供電功能，插電時可繞過電池直接為手機供電，讓用戶能夠長時間安心觀影或遊戲，有效避免電池過熱和鼓包問題。此外，該機配備 5000nit 行業頂尖局部峰值亮度、影院級廣色域 HDR10+ 以及 SGS 低藍光護眼認證，即使在暗光環境下長時間看屏，也能有效減緩視覺疲勞，提供更舒適健康的觀看體驗。

vivo V60 具備 IP68 和 IP69 雙重防護認證，支援水中拍攝功能並搭載揚聲器排水機制，有效防止內部積水，特別適合熱愛水上活動的用戶。在核心性能方面，V60 首次採用高通 Snapdragon 7 Gen 4 處理器（4nm製程），配合 12GB + 12GB 融合技術及最高 512GB ROM，保障多任務和高負荷應用流暢穩定運行。V60 延續了 V 系列經典的 AI 柔光環功能，可自動調節色溫並借助 AI 3D 補光技術，即使在弱光環境中也能拍出膚色自然、光線均勻的人像。手機還配備靈動燈提示功能，可在收到通知時閃爍燈光，幫助用戶及時查收重要信息。