vivo V70 獲 FCC 認證，搭載 Snapdragon 7 Gen 4，支援 5G 和 12GB RAM
vivo V70 最近已獲得印度的銷售認證，並且也通過了 FCC 認證，這意味著它即將在全球範圍內發佈。FCC 認證顯示，當這款手機上市時將運行 Android 16，並搭載 OriginOS 6 作為界面。
vivo V70 支援 5G、Wi-Fi 6、藍牙和 NFC。其中一個版本將配備 12GB RAM 和 256GB 儲存空間。根據最新的 Geekbench 列表，還將提供 8GB RAM 的版本，並搭載 Snapdragon 7 Gen 4 SoC。
除了不同的晶片組之外，vivo V70 預計將是一款重新命名的 S50，該機型昨日已在中國正式亮相。如果這一切屬實，vivo V70 將擁有 6.59 吋 1260x2750 AMOLED 螢幕，並支援 120Hz 刷新率。
相機方面，該機型將配備 5,000 萬像素主攝像頭，支援光學防抖 (OIS)；還有一個 5,000 萬像素的潛望式長焦鏡頭，具備 3 倍光學變焦和 OIS，8MP 超廣角鏡頭，以及 5,000 萬像素的自拍鏡頭。此外，該機將配備 6,500mAh 電池，支持 90W 有線充電。
規格
內容
顯示屏
6.59 吋 AMOLED，1260x2750，120Hz
主攝像頭
5,000 萬像素，OIS
潛望式長焦鏡頭
5,000 萬像素，3x 光學變焦，OIS
超廣角鏡頭
8MP
自拍鏡頭
5,000 萬像素
電池
6,500mAh，90W 有線充電
