vivo X200T 全部規格曝光，配備 6.67 吋 1.5K OLED 螢幕及 MediaTek Dimensity 9400+ 處理器

大約一星期前，vivo 宣布正在開發 X200T，目前該手機的完整規格已經流出。根據消息，這款手機配備了一塊 6.67 吋平面 LTPS OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，支持 120Hz 刷新率，並具備 1,600 尼特的高亮度模式。

X200T 採用 MediaTek Dimensity 9400+ 處理器，搭載 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.0 存儲。相機方面，後置配置包括一個 5,000 萬像素主鏡頭，使用 Sony IMX921 感應器並具備光學防抖功能；一個 5,000 萬像素超廣角鏡頭，使用 Samsung JN1 感應器；以及一個 5,000 萬像素的潛望式長焦鏡頭，具備 3 倍光學變焦，使用 Sony IMX882 感應器。

前置相機則為 3,200 萬像素，並且手機配備了一個 6,200 毫安時的電池，支持 90W 有線快充及 40W 無線快充。X200T 具備 Wi-Fi 7、NFC、紅外發射器、藍牙 5.4，並配備 X 軸線性觸覺馬達、雙立體聲揚聲器以及超聲波屏下指紋傳感器。

這款手機還具備 IP68 和 IP69 的防塵防水等級，手機厚度為 7.99 毫米，重量在 203 克至 205 克之間，視版本而定。如果這些規格讓人感到似曾相識，原因在於它們與 vivo X200s 的規格幾乎相同。

如果這次的資訊準確無誤，vivo 將會以 X200T 的名義重新推出 X200s，目前消息來源透露，這款手機在印度的售價約為 60,000 印度盧比。

