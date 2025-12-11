vivo X200T 將於 1 月底在印度發佈，預計為 X200 與 X200 FE 的混合型號

根據最新的消息，vivo 正在研發一款名為 X200T 的新設備。對於這個品牌來說，這個名字聽起來有些奇怪。如果想知道這款設備的特點，據說它將是 X200 和 X200 FE 的混合版。預計將於一月底在印度發佈。

考慮到 X300 和 X300 Pro 剛在印度上市，X200 系列的新設備似乎有點讓人感到不合時宜，因此推出的 X200T 可能會顯得有些過時。

X200T 據說與 X200 FE 相似，兩者都擁有 6.31 吋的觸控螢幕。X200T 可能會搭載與 X200 相同的 Dimensity 9400 處理器，這被稱為「性能基因」。

X200T 可能會配備三個後置攝像頭，並帶有 Zeiss 品牌標識，還有 90W 有線快充支持，以及一個容量有可能與 X200 FE 的 6,500 mAh 電池相似的大電池。目前透露的細節僅此而已，從目前的情況來看，這款設備聽起來像是重新發佈的 X200 FE，並搭載了更好的處理器。

一旦有更多資訊出現，將會第一時間更新相關內容。

