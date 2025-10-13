張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
vivo X300、X300 Pro 來襲：首發天璣 9500、2 億像素和演唱會長炮全民化
起售價分別是 4,399 和 5,299 人民幣。
vivo 今晚如約發佈了 X 系列的最新成員 X300 和 X300 Pro，兩者在外型上相比 X200 系列差別不算大，仍採用了影像強機上多見的「餅乾」式相機設計。比較明顯的變化，是新機的正面都變成了純平，算是跟上了當下的潮流。其中 X300 的 OLED 螢幕大小為 6.31 吋，它的定位其實是 X200 Pro mini 的後繼者。機身重量和厚度分別是 190g 和 7.95mm，且具備 IP68 / 69 防塵防水機能並設有屏下超聲波指紋模組。
X300 的解析度和更新率各為 1.5K+ 和 120Hz（LTPO），同時有硬體級 1 尼特低亮度，峰值則可達到 4,500 尼特。Pro 款則使用了 6.78 吋面板，核心顯示規格與 X300 基本一致。這兩款新機均為聯發科天璣 9500 的首發機種，電池分別是 6.040mAh 和 6,510mAh，都支援 90W 有線和 50W 無線快充。除此之外，它們也都設有 USB-C 3.2 Gen 1 連接埠。
而在影像的部分，X300 系列全系搭載 50MP 自動對焦前置相機，背後皆為三攝組合。其中 X300 的廣角主相機用到了 1/1.4 英寸的 200MP 感光器（Samsung ISOCELL HPB），超廣角和 3X 望遠都是 50MP，後者為潛望結構且支援長焦微距。X300 Pro 則配有 1/1.28 英寸 50MP 主相機，超廣角端亦為 50MP，遠攝則強化到了 2 億像素。其鏡頭等效焦距為 85mm（約 3.7X），感光元件是 X300 主相機同款，也能拍攝長焦微距。
比較厲害的是，此前由 X200 Ultra 獨佔的 2.35X 蔡司增距鏡長炮在這次的新機上都可以使用。非旗艦也能化身演唱會神器，這對追星族的吸引力應該不小。不光如此，vivo 也升級了舞台模式，現在用家可以選擇 4K 60p 和 Dolby Vision，而且錄影過程中能真正做到即時拍照，畫質非影片擷圖可比。
vivo X300 可選 12GB / 16GB RAM 及 256GB / 512GB 和 1TB 儲存，售價在 4,399 至 5,799 人民幣之間。X300 Pro 則可選 12+256、16+512、16+1TB 配置，價格在 5,299 至 6,699 人民幣之間，更有增加衛星通訊的 16+1TB 攝影師套裝，要價 8,299 人民幣，新品都會從即日起在內地預售。值得一提的是，CASETiFY 也有為 X300 系列推出專屬手機殼喔。
