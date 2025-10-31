vivo X300系列震撼到港，雙晶片影像旗艦，年底最強人像

文章來源：Qooah.com

vivo與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）持續深化合作，在香港推出全新 vivo X300系列新機型。

X300 搭載了蔡司2億像素主鏡頭，該採用了 HPB 感光元件，5000萬像素的 APO 超級長焦鏡頭則搭載 LYT-602 傳感器，配合內置的 V3+ 影像處理器進行實時圖像處理，進一步優化色彩與細節表現。該機獲得了 CIPA 4.5 級別的相機防抖認證，有效抑制震動，確保成像穩定清晰。

X300 Pro 除了在 2億像素 APO 超級長焦鏡頭上應用 HPB 感光元件外，還新增了長焦微距功能。其 5000萬像素主鏡更全球首發了 LYT-828 大底傳感器。結合 Hybrid Frame-HDR 技術的運用，通過融合多重 HDR 功能，使最終成像效果更貼近人眼真實所見。X300 Pro 的主鏡頭與長焦鏡頭均達到 CIPA 5.5 雲台級防震標準，全系列鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜、APO 色差控制標準以及螢石級玻璃鏡片。

vivo x300 系列搭載全新 OriginOS 6 操作系統，OriginOS 6 的一大賣點是實現了與 Apple 生態的互聯互通。

用戶只需開啓辦公套件中的「手機鏡像投屏」和「跨端文件互傳」功能，即可在同一局域網內將手機與 Mac 或 PC 無線連接，輕鬆向同賬號電腦發送文件。

此外，「一碰即傳」功能支援手機與附近 iPhone 快速共享照片、影片及原始文件。系統還搭載了全新的原子設計體系與原子島功能，用戶通過長按拖拽即可快速分享圖片或文檔至原子島。OriginOS 6 特別設有「秘密空間」功能，全面防止第三方應用獲取用戶數據，為工作與生活信息提供堅實保障。

vivo X系列此次搭載的升級版舞台模式2.0 影像是一大亮點，即使歌手在舞台上快速移動或舞蹈，也能清晰定格每一刻，並最高支援 100倍數碼變焦。同時，4K 超清影片錄製新增了對杜比視界 4K 60FPS 規格的支援。借助全新研發的抓拍引擎4.0，運動抓拍功能現可實現最遠 20倍長焦，較上一代的 10倍有了大幅進步。該系統通過全場景雙曝技術，顯著提高了高畫質連拍的表現，有效減少因連拍導致的畫質下降問題，並能精准鎖定拍攝目標進行持續追焦。X300系列新增夜景人像模式和煙花費光人像模式，解決了複雜光線環境下的人像拍攝難題。此外，X300系列還內置了蔡司全焦段高清人像功能與七種經典人像風格濾鏡，讓消費者能夠創作出具有專業質感的高水準作品。消費者還可以使用 AI 風光大師功能，變焦運鏡與希區柯克式變焦，拍攝出具有專業運鏡感的影片。

性能方面，X300系列採用聯發科天璣9500 處理器，X300 Pro 搭載雙影像處理器：全新的獨立影像晶片 VS1 負責在拍攝前進行圖像預處理，而 vivo 自研的 V3+ 晶片則專司拍攝後的畫面優化。X300 Pro 內置了 6510mAh 的大容量藍海電池，而 X300 則配備了 6040mAh 電池，兩者均支援 90W 有線超快閃充與 40W 無線閃充。

vivo X300 系列手機將於10月31日(今日)起開放預售，並於11月14日正式開售。其中 X300 的起售價為 HK$7,998，而 X300 Pro 定價 HK＄8,998。預售期間（2025年10月31日至11月13日）推出多項購機好禮。於指定渠道預訂 X300 Pro，可獲贈海洋公園門票2張、12個月原廠保固延長服務及12個月碎屏保障，禮品總值高達 HK$4,074；預訂 X300 則贈送 vivo TWS 3e 藍牙耳機，同樣附贈 12個月原廠保固與碎屏保障，總價值為 HK$3,497。所有贈品數量有限，送完即止