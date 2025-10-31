舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
vivo X300系列震撼到港，雙晶片影像旗艦，年底最強人像
文章來源：Qooah.com
vivo與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）持續深化合作，在香港推出全新 vivo X300系列新機型。
X300 搭載了蔡司2億像素主鏡頭，該採用了 HPB 感光元件，5000萬像素的 APO 超級長焦鏡頭則搭載 LYT-602 傳感器，配合內置的 V3+ 影像處理器進行實時圖像處理，進一步優化色彩與細節表現。該機獲得了 CIPA 4.5 級別的相機防抖認證，有效抑制震動，確保成像穩定清晰。
X300 Pro 除了在 2億像素 APO 超級長焦鏡頭上應用 HPB 感光元件外，還新增了長焦微距功能。其 5000萬像素主鏡更全球首發了 LYT-828 大底傳感器。結合 Hybrid Frame-HDR 技術的運用，通過融合多重 HDR 功能，使最終成像效果更貼近人眼真實所見。X300 Pro 的主鏡頭與長焦鏡頭均達到 CIPA 5.5 雲台級防震標準，全系列鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜、APO 色差控制標準以及螢石級玻璃鏡片。
vivo x300 系列搭載全新 OriginOS 6 操作系統，OriginOS 6 的一大賣點是實現了與 Apple 生態的互聯互通。
用戶只需開啓辦公套件中的「手機鏡像投屏」和「跨端文件互傳」功能，即可在同一局域網內將手機與 Mac 或 PC 無線連接，輕鬆向同賬號電腦發送文件。
此外，「一碰即傳」功能支援手機與附近 iPhone 快速共享照片、影片及原始文件。系統還搭載了全新的原子設計體系與原子島功能，用戶通過長按拖拽即可快速分享圖片或文檔至原子島。OriginOS 6 特別設有「秘密空間」功能，全面防止第三方應用獲取用戶數據，為工作與生活信息提供堅實保障。
vivo X系列此次搭載的升級版舞台模式2.0 影像是一大亮點，即使歌手在舞台上快速移動或舞蹈，也能清晰定格每一刻，並最高支援 100倍數碼變焦。同時，4K 超清影片錄製新增了對杜比視界 4K 60FPS 規格的支援。借助全新研發的抓拍引擎4.0，運動抓拍功能現可實現最遠 20倍長焦，較上一代的 10倍有了大幅進步。該系統通過全場景雙曝技術，顯著提高了高畫質連拍的表現，有效減少因連拍導致的畫質下降問題，並能精准鎖定拍攝目標進行持續追焦。X300系列新增夜景人像模式和煙花費光人像模式，解決了複雜光線環境下的人像拍攝難題。此外，X300系列還內置了蔡司全焦段高清人像功能與七種經典人像風格濾鏡，讓消費者能夠創作出具有專業質感的高水準作品。消費者還可以使用 AI 風光大師功能，變焦運鏡與希區柯克式變焦，拍攝出具有專業運鏡感的影片。
性能方面，X300系列採用聯發科天璣9500 處理器，X300 Pro 搭載雙影像處理器：全新的獨立影像晶片 VS1 負責在拍攝前進行圖像預處理，而 vivo 自研的 V3+ 晶片則專司拍攝後的畫面優化。X300 Pro 內置了 6510mAh 的大容量藍海電池，而 X300 則配備了 6040mAh 電池，兩者均支援 90W 有線超快閃充與 40W 無線閃充。
vivo X300 系列手機將於10月31日(今日)起開放預售，並於11月14日正式開售。其中 X300 的起售價為 HK$7,998，而 X300 Pro 定價 HK＄8,998。預售期間（2025年10月31日至11月13日）推出多項購機好禮。於指定渠道預訂 X300 Pro，可獲贈海洋公園門票2張、12個月原廠保固延長服務及12個月碎屏保障，禮品總值高達 HK$4,074；預訂 X300 則贈送 vivo TWS 3e 藍牙耳機，同樣附贈 12個月原廠保固與碎屏保障，總價值為 HK$3,497。所有贈品數量有限，送完即止
其他人也在看
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機
Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，一向是科技與音樂愛好者熱捧的商品。近日， Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 66 折，只需 US$165 （約 HK$1,282）就能體驗未來感十足的智能耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS
許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]TechRitual ・ 10 小時前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 1 天前
LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限
職場社交媒體平台領英(LinkedIn)將由下周一(3日)起，使用用戶的個人資料訓練其生成式AI模型。個人資料私隱專員公署提醒用戶，如不願授權，可前往賬戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用於改進生成式AI的資料」找到相關選項，再關閉「使用我的資料訓練內容創作AI模型」選項，以撤銷權限。AASTOCKS ・ 12 小時前
科學遇上玄學？Now TV app 推出「AI 神數」玄學賽馬分析，信不信由你
中國數千年歷史流傳至今的玄學智慧，以另一角度研究也算是大數據和演算法的結合，HKT 旗下 Now TV app 就引進了「AI 神數」功能，聲稱以大數據統計多年賽馬結果，配合獨家校準傳統曆法和易學、四柱等玄學元素的 AI 玄學演算法，給馬迷提供另一種角度的賽事分析。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah.com ・ 18 小時前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池Qooah.com ・ 16 小時前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備
有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)infocast ・ 13 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 6 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 5 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 6 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 12 小時前