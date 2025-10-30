vivo X300 及 X300 Pro 全球發佈

本月早些時候，vivo 在中國發佈了 X300 和 X300 Pro，這兩款手機擁有升級的相機、全新的設計以及改進的硬件。如今，這些旗艦手機已經在歐洲正式上市。vivo X300 和 X300 Pro 均搭載 MediaTek Dimensity 9500 處理器。今年，vivo 在兩款設備上均增大了電池容量，但目前僅在中國市場提供。歐洲版的 X300 配備 5,360mAh 電池（而非 6,040mAh），而 X300 Pro 則配備 5,440mAh 電池（而非 6,510mAh）。兩款手機均支持 90W 有線充電和 40W 無線充電。

vivo X300 擁有 6.31 吋顯示屏，而 Pro 版本則配備 6.82 吋屏幕。這些手機採用 8T LTPO 面板，支持 120Hz 刷新率，並配備超聲波屏下指紋掃描器。在相機方面，X300 配備 2 億像素的 Samsung HPB 主傳感器、50MP 的 Sony LYT-602 長焦單元和 50MP 的超廣角相機。另一方面，X300 Pro 配備 2 億像素的 Samsung HPB 長焦相機、50MP 的 Sony LYT-828 主傳感器和 50MP 的 Samsung JN1 超廣角相機。兩款手機的自拍和視頻通話均使用 50MP 的 Samsung JN1 傳感器。

廣告 廣告

隨著 vivo X300 系列在全球的推出，該公司也為國際用戶帶來了 OriginOS。X300 系列搭載基於 Android 16 的 OriginOS 6，並提供五年的系統更新和七年的安全補丁支持。

vivo X300 提供 Phantom Black 和 Halo Pink 兩種顏色，而 X300 Pro 則有 Phantom Black 和 Dune Brown 的顏色選擇。這兩款手機今日開始發售。至於價格，vivo X300 Pro 售價為 €1,399（約 HK$ 10,895），僅提供 16GB/512GB 的選擇。而較小的 vivo X300 價格為 €1,049（約 HK$ 8,174）對於 12GB/256GB 型號，和 €1,099（約 HK$ 8,575）對於 16GB/512GB 版本。長焦擴展套件的價格為 €600（約 HK$ 4,680），但作為發售促銷的一部分，顧客可以半價獲得。此外，vivo 還提供 €100（約 HK$ 780）的折扣券以及免費充電器。

型號 RAM / 儲存 價格（€） 價格（約 HK$） vivo X300 12GB / 256GB 1,049 約 8,174 vivo X300 16GB / 512GB 1,099 約 8,575 vivo X300 Pro 16GB / 512GB 1,399 約 10,895 長焦擴展套件 N/A 600 約 4,680

推薦閱讀