vivo X300 及 X300 Pro 價格在歐洲洩漏

vivo 於本月早些時候在中國發佈了 X300 和 X300 Pro，這兩款手機將於明天，即 10 月 30 日在歐洲上市。根據最新報導，兩款手機在捷克的定價已經揭曉。X300 和 X300 Pro 將僅提供一個版本，配備 16GB RAM 和 512GB 儲存空間。據悉，X300 的價格為 CZK 26,990，約合 €1,100（約 HK$ 8,580），而 X300 Pro 的定價為 CZK 34,990，約合 €1,400（約 HK$ 10,920）。這確實是旗艦手機的價格。

若果消息屬實，vivo 是否能夠透過相應的市場推廣來支持這一定價仍待觀察，因為在歐洲的品牌認知度顯然不及 Samsung、Apple 甚至小米。無論如何，明天將會從官方渠道獲得所有詳細資訊，敬請期待。在此之前，亦可查看我們對 X300 和 X300 Pro 的實機評測，完整的評測報告將會在不久後發佈。

型號 RAM 儲存 價格（捷克克朗） 價格（歐元） 價格（港元） X300 16GB 512GB CZK 26,990 €1,100 約 HK$ 8,580 X300 Pro 16GB 512GB CZK 34,990 €1,400 約 HK$ 10,920

