vivo X300 正面渲染圖，X200 Pro mini 同尺寸，但更瘦身

文章來源：Qooah.com

vivo 產品經理韓伯嘯通過微博公開 X300 標準版核心資料，並放出其與 X200 Pro mini 的正面對比圖。作為後者的迭代升級款，該機精准延續6.31吋小直屏設計，既保留「小機身」的便攜稱手優勢，又在核心規格上全面向 Pro 級水準突破。

屏幕搭載深度定制的京東方 Q10 plus 頂級屏，支援 8T 120Hz LTPO 自適應刷新率與 AOD 息屏顯示，更實現 X 系列史上最窄四等邊設計，機身厚度較前代更輕薄。全高頻全亮度 DC 雙方案搭配 Android 獨家硬件級 1nit 低亮度，有效緩解長時間用眼疲勞。

廣告 廣告

解鎖體驗升級為超聲2.0，依託全新設計的指紋處理器，識別速度較上代提升15%，濕手場景下也能秒速解鎖；機身內部 VC 散熱面積增加 17%，導熱能力提升 12%，可更好控溫；同時新增高規格 USB 3.2 接口，解決大檔案、高清影片傳輸難題。

它與 vivo TWS 5 Hi-Fi 版深度合作，獨佔首發天璣平台 LHDC Lossless 無損音質傳輸解碼全鏈路方案，重啓 Hi-Fi 體驗；還將首發 OriginOS 6 系統，帶來「光影空間」設計、新控制中心、鎖屏個性時鐘等功能。

該產品內置全新蔡司 2億大底超清主鏡、升級自 Pro 級機型的蔡司 APO 超級長焦（含長焦微距功能），搭配5000萬 AF 前置鏡頭。