vivo X300 系列國際版 10.31 正式亮相，香港上市時間曝光!

vivo X300 系列終於傳來國際版的消息！根據本刊獲得的最新消息，這款首發 MTK Dimensity 9500 旗艦晶片的雙機型將於 10 月 31 日正式以國際版身份亮相，而香港市場的粉絲們最關心的上市時間，據可靠消息指出暫時預計在 11 月中旬正式發售!

從目前掌握的資訊來看，國際版 X300 系列將完整保留中國版的頂級配置。X300 Pro 作為影像旗艦，將搭載與 Zeiss 聯合調校的專業三攝系統，包括 5000 萬像素 Sony LYT-828 主鏡頭、5000 萬像素 Samsung JN1 超廣角鏡頭，以及全新的 2 億像素 Samsung HPB 長焦鏡頭，配合 vivo 自家研發的 V3+ 獨立影像晶片，將為香港攝影愛好者帶來前所未有的拍攝體驗。

廣告 廣告

標準版 X300 則主打輕巧旗艦定位，雖然機身更加緊湊，但同樣配備了 2 億像素 Samsung HPB 主感光元件、5000 萬像素 Sony LYT-602 APO 長焦鏡頭，以及 5000 萬像素超廣角鏡頭，在便攜性與拍攝品質之間取得了完美平衡。

兩款機型均搭載最新 MTK Dimensity 9500 處理器，並提供最高 16GB RAM 與 512GB 儲存空間的組合。在電池配置上，X300 Pro 配備了 6510mAh 超大容量電池，而 X300 則內建 6040mAh 電池，兩者均支援 90W 有線快充與 40W 無線充電，充分滿足香港用戶對手機續航的高要求。

X300 Pro 配備 6.78 吋 8T LTPO 大螢幕，支援 120Hz 自適應刷新率與 1260 x 2800 像素解析度；X300 則採用 6.31 吋 8T LTPO 螢幕，同樣支援 120Hz 刷新率，但解析度調整為 1216 x 2640 像素。兩款機型均配備超聲波指紋辨識技術，並支援 HDR10+ 與 Dolby Vision 顯示標準。

隨著 10 月 31 日國際版正式發表，香港消費者將有機會近距離體驗這款備受期待的旗艦系列。雖然具體售價尚未公布，但相信 X300 系列的定價將極具競爭力，有望在年尾購物旺季成為市場焦點。