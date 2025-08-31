vivo X300 系列擁蔡司 2億像素鏡頭，除了 Sony 還有 Samsung 支持，10月發佈

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 曝光了 vivo X300系列手機的部分影像規格。該系列將全面搭載蔡司 2億像素鏡頭，其中標準版配備 2億像素大底主鏡，Pro版則搭載 2億像素大底長焦鏡頭，主鏡與長焦雙雙升級，並全系支援長焦微距功能。對於發佈的具體時間段，博主在評論區表示10月份國慶假期後會和大家見面。

此前，vivo 在 Vision 發佈會暨影像盛典中曾對 Sony LYT828 和 Samsung 2億像素傳感器進行預熱，並展示多項軟件算法及 AI 後期技術。這兩款傳感器均印有 vivo「藍圖」聯名標識：Sony LYT828 支援 Hybrid Frame-HDR 技術，Samsung 傳感器則採用雙方共研的小像素 VCS 技術，大幅度提升圖像品質。

vivo 首創了前處理晶片 VS1 與 V3+ 的雙晶片架構，實現畫質還原與重建算法的高效協同。未來，vivo 還將借助 AIGC 模態大模型增強風光攝影創作能力，並陸續推出更個性化的 AI 定制美顏功能，讓用戶能夠開創更多耐人尋味的新作品。