vivo X300 系列發佈，細機超班強勁，大機更超旗艦

vivo X300系列手機將在今天正式推出，將在10月17日正式開售，除此之外，vivo 還推出了vivo X300 Pro 專業影像手柄套裝（價格為699元人民幣。下同）和 vivo X300 Pro 2.35x 長焦增距鏡&專業影像手柄套裝（價格為1499元），這兩個套裝在10月開售。

vivo X300 有自在藍、幸運彩、愜意紫、純粹黑四種配色可供選擇。

vivo X300 Pro 有自在藍、曠野棕、簡單白、純粹黑四種配色可供選擇。

關於規格，vivo X300全系列使用京東方專屬產線生產的 LTPO 屏幕，支援全亮度 DC 调光和 2160Hz PWM 调光，内置双 Demura 优化，局部峰值亮度 4500nit，最低 1nit，全链路蔡司自然色彩管理。

vivo X300 為 6.31吋 2640×1216 解像度。

vivo X300 Pro 為 6.78吋 2800×1260 解像度，圓偏振光 2.0。

搭載藍晶x聯發科天璣9500，均配備 OriginOS 6 系統。

Apple 全家桶被 X300 系列全破壁。

vivo X300系列配備超大容量藍海電池（vivo X300為 6040mAh、vivo X300 Pro 為 6510mAh），支援 90W 超級閃充 + 40W無線閃充，全系標配 IP68 + IP69、X 軸線性馬達、立體聲雙揚聲器等旗艦規格。

vivo X300 前置採用了 X 系列首個蔡司認證前置鏡頭（ 5000萬像素 SAMSUNG S5KJN1，1/2.76″，支援 AF 自動對焦和 92° 廣視角）前置首發 NICE+ 算法，首發全鏡頭 4K 60fps 人像美顏，支援全焦段運動人像抓拍。，後置 20000萬像素主鏡（SAMSUNG S5KHPB，1/1.4″，OIS，CIPA 4.5 級防抖）+5000萬像素超廣角（SAMSUNG S5KJN1，1/2.76″）+ 5000萬像素 3X 潛望長焦（SONY LYT-602，1/1.95″，OIS，VCS 技術）三鏡方案，全焦段變焦閃光燈。X300 不具備的 VS1 晶片。

vivo X300 還支援蔡司 2.35x 長焦增距鏡，讓增距鏡真正成為第 5 個鏡頭。

vivo X300 Pro 擁有首發 SONY 5000萬像素 的 LYT828（1/1.28″ OIS，CIPA 5.5 級防抖，VCS 仿生光譜 3.0）主鏡、5000萬像素 超廣角（SAMSUNG S5KJN1，1/2.76″），以及 SAMSUNG 2 億像素 HPB（1/1.4″ 85mm OIS，CIPA 5.5 級防抖）潛望式長焦微距鏡頭，并擁有 VS1 影像晶片。

vivo X300 還配備 LPDDR5X RAM、UFS 4.0 ROM；vivo X300 Pro 首發四通道 UFS 4.1 ROM 並行（只陋 16+1TB 攝影師套裝（支援衛星通信）版本，其他版本為 UFS 4.1 單行 ），配備冰脈流體 VC 散熱。

2.35x 長焦增距鏡定價為 999元人民幣，下同。

每個版本的具體價格如下：

vivo X300：

12+256GB價格為4399元；

16+256GB 價格為4699元；

12+512GB價格為4999元；

16+512GB價格為5299元；

16+1TB價格為5799元。

vivo X300 Pro：

12+256GB價格為5299元；

16+512GB價格為5999元；

16+1TB價格為6699元；

16+1TB攝影師套裝（支援衛星通信）價格為8299元，有三個選擇，①曠野棕手機+黑色鏡頭+隕石灰手柄、②簡單白手機+銀色鏡頭+星辰藍手柄、③自在藍手機+銀色鏡頭+星辰藍手柄。