vivo X300 系列真機上手｜雙旗艦外觀設計、手感全解析!
vivo X300 系列終於正式登場，我們有幸搶先取得真機，為大家帶來第一手外觀與手感評測。今次系列包括 X300 與 X300 Pro，兩款皆以「輕薄旗艦」為設計核心，但在細節處理與質感呈現上各有特色。
X300 Pro：專業級工藝與沉穩氣場
上手 vivo X300 Pro 的第一感覺是「沉穩而不厚重」。雖然機身內藏 6510mAh 大電池，但其 7.99mm 厚度與 226g 重量在旗艦機中仍屬控制得宜。我們測試的棕色版本採用細膩磨砂玻璃背蓋，不僅不易沾指紋，更在光線下呈現低調的金屬光澤，搭配鋁合金金屬邊框，整體顯得高級且內斂。
機背的相機模組設計延續 vivo 經典的「天階雲窗」造型，但這次更加凸顯與 Zeiss 合作的標誌，鏡頭以不對稱排列呈現，配合霧面金屬飾圈，辨識度極高。值得一提的是，鏡頭模組與機身過渡自然，平放桌面時沒有明顯晃動。
X300：輕巧好握的單手旗艦
若你偏愛輕巧手感，X300 絕對會令你一見傾心。它的 6.31 吋螢幕配合僅 190g 的重量與 7.95mm 厚度，拿在手中非常舒適，單手操作也毫無壓力。我們實測的粉色版本採用柔光釉面玻璃，觸感溫潤且帶有微珠光效果，光線下會呈現淡淡的粉紫色漸變，相當適合追求個性化的用家。
X300 的相機模組設計與 Pro 版一致，但因為僅有三鏡頭且模組略小，整體看起來更加緊湊。邊框同樣為金屬材質，並在右側保留實體按鍵，鍵程清脆明確。
細節之處見真章
兩款手機均配備立體聲雙揚聲器，開孔整齊對稱，並保留 USB-C 接口與 SIM 卡槽。值得一讚的是，雖然機身輕薄，但 X300 系列仍具備 IP68 / IP69 等級防塵防水，無論是日常使用還是戶外拍攝都更加安心。
總結：設計與手感並重的誠意之作
從真機上手體驗來看，vivo X300 系列在外觀設計上明顯朝著精品化方向發展。X300 Pro 適合追求專業影像與大螢幕體驗的用戶，而 X300 則為喜愛輕巧機身、同時不願妥協性能的用家提供了完美選擇。兩者均延續了 vivo 一貫的優秀做工，並在配色與材質上帶來驚喜，可說是今年手機市場中兼具美感與手感的實力派旗艦。
