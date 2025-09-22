vivo X300 系列與 Pad5e 平板同場，10月13日超重機，設計美學極簡圓環懸浮水滴

文章來源：Qooah.com

vivo 將於 10 月 13 日 19:00 舉行新品發佈會，屆時 vivo X300 系列手機將正式亮相。與此同時，vivo Pad5e 平板電腦也會同台登場，共同組成品牌秋季新品。

本次發佈的重點 vivo X300 系列在外觀設計上實現了全面升級。新機採用極簡圓環設計與懸浮水滴冷雕玻璃工藝，官方稱其隱形 Deco 帶來如「指尖滑滑梯」般的順滑手感。在配色方面，X300 系列提供了「幸運彩」、「曠野棕」、「自在藍」及「愜意紫」多種自然靈感配色。

廣告 廣告

影像系統是 X300 系列的核心亮點。X300 標準版將搭載蔡司 2 億像素超級主鏡，而 X300 Pro 則配備 85mm 焦段的蔡司 2 億像素 APO 超級長焦鏡頭。兩款鏡頭分別支援「超越 Pro 級」的 CIPA 4.5 級防抖和「行業最強」的 CIPA 5.5 級防抖技術，並結合蔡司 T* 鍍膜與深吸收藍玻璃，顯著提升光學表現。影片拍攝上，X300 Pro 更首次在 Android 實現 4K 60fps 人像影片、雙焦段 4K 120fps 杜比視界 HDR 錄製能力。

性能方面，X300 系列首發搭載天璣 9500 處理器，並配備藍圖影像處理器 V3＋、OriginOS 6 系統以及支援 Apple 生態互聯功能。屏幕則採用硬件級 1nit 低亮度的京東方 Q10 Plus 屏，兼顧顯示效果與護眼體驗。

同場亮相的 vivo Pad5e 平板電腦主打高效學習與辦公，配備 12.1 吋柔光護眼屏與 Snapdragon 8s Gen3 處理器，並內置 PC 級 WPS 辦公軟件及定製版 CAJViewer，適合有流動辦公需求的用戶。