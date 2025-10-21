不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
vivo X300 Pro 評測：Dimensity 9500 強大性能、雲台級影像，下半年最強旗艦?
作為 vivo 成立三十週年的重磅作品，X300 系列的登場可謂意義非凡。這次我們將焦點鎖定在旗艦擔當 X300 Pro 國行版身上，經過試玩後發現，這款手機不僅是常規升級，更是一次從內到外的徹底重生!
初次上手 X300 Pro，機身質感令人印象深刻，獨創的「珊瑚絨玻璃工藝」讓玻璃背板呈現柔滑觸感，搭配霧面磨砂邊框，不僅有效抵抗指紋沾染，更帶來握持體驗。機身厚度僅 8mm，前後玻璃設計，在剛硬的直線與柔和的曲線間取得完美平衡，既有現代旗艦的俐落，又保留了舒適的握感。
隨著 X300 系列登場，OriginOS 6 也正式亮相。這個統一了國行版與國際版系統的新介面，在流暢度與功能性上都有顯著提升。「Ultra-Core 計算」、「雙重渲染架構」等技術，讓應用程式冷啟動速度提升 18.5%，動畫渲染效率提高 35%，實際體驗確實流暢順滑。
全新的控制中心設計、Origin Island 動態互動，以及 AI 寫作助手、即時轉錄翻譯等智慧功能，都讓日常使用更加得心應手。
核心性能方面，X300 Pro 首發搭載聯發科最新 3nm 製程的 Dimensity 9500 旗艦晶片。這顆採用「全大核」設計的處理器，配備 1+3+4 核心架構，其中主核心時脈高達 4.21GHz。實測安兔兔 V11 跑分輕鬆突破 350 萬大關，無論是日常使用還是重度遊戲，都能提供流暢無阻的體驗。
vivo 首創雙 UFS 4.1 儲存配置，類似 PC 的 RAID 0 架構，使檔案傳輸速度提升達 70%，應用程式載入與大型檔案讀寫都快人一步。此外，X300 Pro 配備 6510mAh 第四代矽陽極電池，配合軟硬體優化，續航表現相當於傳統 7500mAh 電池。
X300 Pro 的相機系統在延續經典的基礎上實現了多項突破。主相機採用與 SONY 聯合開發的 5000 萬像 LYT-828 感光元件，搭配 VCS 3.0 技術帶來更準確的色彩表現。更值得關注的是，主相機防手震角度升級至 ±1.5°，達到「雲台級」穩定效果，無論是拍照還是錄影都能獲得清晰穩定的畫面。
招牌的 85mm f/2.67 潛望式長焦鏡頭同樣不容小覷，採用 Zeiss APO 認證鏡組與氟化玻璃鏡片，配合 vivo 與 SAMSUNG 聯合研發的 ISOCELL HPB 感光元件，對焦追蹤穩定性提升超過 200%，快門響應達到毫秒級別，讓捕捉運動瞬間變得輕而易舉。
另外，影片拍攝方面，X300 Pro 支援全球首創的 4K/60fps 電影級散景視頻，同時廣角與長焦均支援 4K/120fps 雙通道電子防手震。對於專業創作者，更提供全焦段 4K/120fps 10-bit Log 模式與 Dolby Vision 錄製功能，滿足各種創作需求。
人像模式拍攝效果:
不同焦段拍攝效果:
日間與夜間拍攝效果:
舞台模式:
煙花人像模範:
總結:
vivo X300 Pro 在國內市場定價 5,299 人民幣起，預計國際版於11月中到港，從產品力來看，這無疑是今年 ANDROID 旗艦市場的強力競爭者。無論是性能、影像還是整體使用體驗，X300 Pro 都展現出 vivo 三十年的技術積累與創新實力。
其他人也在看
［解決智能手錶最大痛點］ HUAWEI WATCH GT 6 Pro 開箱體驗，續航力長到你唔信 ！？
想買新智能手錶，但花多眼亂選擇困難？ HUAWEI 全新 WATCH GT 6 Pro 就一隻滿足到大家願望。這款內置多樣化的專業戶外運動同健康監測功能的新錶，擁有長達21日嘅超長續航力，配搭獨特精緻外形，可以話係內外兼備集於一身！Mobile Magazine ・ 11 小時前
Realme GT8 Pro 玩轉 DIY 造型和 Ricoh 街拍，仲有 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 7,000mAh 電池
繼各家國產廠商的主品牌相繼完成新一代旗艦晶片的更新後，本週輪到副牌們輪番登場。緊跟著 iQOO 15，主打 Ricoh 街拍的 Realme GT8 系列也在今天正式亮相。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Tesla Model Y L 於 9 月在中國銷售 8,221 輛 成為第四暢銷中大型 SUV
Tesla Model Y L 在九月份於國內售出 8,221 部，顯示出其在市場上的強勁需求。這款 SUV […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 在微博分享 Giga 上海 的獨特畫面，釋出 Model Y L 交付預告
近日，電動車製造商 Tesla 在中國社交媒體平台微博上分享了一段視頻。該視頻展示了 Tesla 在電動汽車技 […]TechRitual ・ 1 小時前
阿聯酋貨機降落香港機場衝出跑道 撞地勤車墜海釀2死
（法新社香港20日電） 一架自杜拜起飛的阿聯酋貨機在香港國際機場降落時衝出跑道跌入海中，造成兩人死亡。事故發生於今天凌晨約3時50分，香港民航處在聲明中說，飛機「降落後偏離北跑道，接著墜入海中」。法新社 ・ 1 天前
香港機場意外兩死 迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車疑被撞後職員罹難｜Yahoo
香港國際機場發生嚴重事故。今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中疑撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Zocdoc 首席執行官談 AI 對醫療資訊查詢的影響
今天的《Decoder》節目特別邀請到 Zocdoc 的 CEO Oliver Kharraz，我們在紐約市的 […]TechRitual ・ 1 天前
iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍
文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比Qooah.com ・ 1 天前
Friend AI 項鍊創辦人在紐約發起抗議活動
在紐約市生活的人幾乎無法錯過 Friend AI 項鍊的地鐵廣告引發的熱議。無論是拍攝隧道內廣告的靈感塗鴉，還 […]TechRitual ・ 18 小時前
Tesla 在 Giga Texas 擴大 Cybercab 生產團隊招聘
根據 Tesla 的招聘網站，目前在德克薩斯州的 Giga Texas 有三個與 Cybercab 相關的新職 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 在電動車充電基礎設施方面持續領先競爭對手
Tesla 的競爭對手在這一關鍵的電動車需求——充電基礎設施方面，顯示出令人擔憂的落後情況。Tesla 一直以 […]TechRitual ・ 18 小時前
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計TechRitual ・ 1 天前
根本沒有「智能體元年」！AI大神Karpathy：AGI還需要十年 強化學習其實很糟
當 AI 圈沉浸在「智能體元年」「AGI 倒數計時」熱潮中，OpenAI 創始元老、特斯拉 AI 團隊前負責人 Andrej Karpathy 在最新訪談中卻潑冷水拆解了 AI 的現狀、痛點，以及對未來的理性預判。 這位深度學習領域的「實戰派大佬」在訪談中不喊任何口號，只有對「鉅亨網 ・ 1 天前
別再無聲吶喊！《寶可夢》「角色是否該加入配音」引論戰
隨著第九世代《寶可夢 朱／紫》的篇章已經告一段落，加上近期各種網路上的爆料消息，玩家社群對於即將到來的第十世代抱有非常高的期待，其中《寶可夢》「角色是否應該有全語音」的話題，也在最近引爆了大量粉絲的激烈論戰。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
美國海軍陸戰隊 F-35B 飛行中隊創下 5 個月 5,000 小時無故障紀錄
美國海軍陸戰隊 F-35B 飛行中隊創下 5 個月 5,000 小時無故障紀錄TechRitual ・ 4 小時前
Bryan Cranston 與 SAG-AFTRA 對 OpenAI 深偽技術的擔憂表示重視
演員、製片廠、經紀人以及演員工會 SAG-AFTRA 對於出現在 Sora 2 的 AI 生成視頻中表達了擔憂 […]TechRitual ・ 14 小時前
iPhone 17 系列需求超越前代產品
iPhone 17 系列需求超越前代產品TechRitual ・ 1 天前
破882日錦標荒 麥維迪夫：勝利獻給女兒
【Now Sports】前網壇一哥俄羅斯球手麥維迪夫在哈薩克網賽男單決賽，以盤數2:1擊敗法國球手穆迪，相隔882日後，終於再次贏得冠軍。麥維迪夫說：「這是首次由兩名女兒陪同我參加比賽，所以最終奪冠真的太美好！」麥維迪夫（Daniil Medvedev）上次贏得錦標已經是2023年羅馬大師賽，今年在哈雷網賽也殺入決賽，可惜最終未能奪冠，更累積6次決賽失利，而他今年4大滿貫成績差勁，只有澳洲公開賽能夠晉身次圈，法國公開賽、溫布頓網賽、美國公開賽均令人失望地首圈出局，世界排名因而跌出前10，現時排名第14。麥維迪夫為挽救低潮，由祖漢臣、高斯基擔任新教練，一改過往防守型打法，加入更多上網前攻擊，最終今仗以7:5、4:6、6:3，激戰兩小時38分鐘後獲勝。他贏得生涯第21個錦標，除了打法改變，家人支持也很重要，他賽後說：「我要將勝利獻給次女Victoria，我贏得首個冠軍時，也有將勝利獻給大女Alisa。」now.com 體育 ・ 1 天前
川普派國民兵赴波特蘭 上訴法院裁准
（法新社華盛頓20日電） 儘管俄勒岡州州長持反對意見，美國的聯邦上訴法院今天仍裁定，總統川普可將國民兵派赴波特蘭。繼洛杉磯、華盛頓與曼菲斯已先後部署國民兵後，波特蘭與芝加哥成為川普政府掃蕩移民行動的新熱點。法新社 ・ 10 小時前
3D 打印柔性天線提升無線電子穩定性
3D 打印柔性天線提升無線電子穩定性TechRitual ・ 5 小時前