vivo X300 Pro 評測：Dimensity 9500 強大性能、雲台級影像，下半年最強旗艦?

作為 vivo 成立三十週年的重磅作品，X300 系列的登場可謂意義非凡。這次我們將焦點鎖定在旗艦擔當 X300 Pro 國行版身上，經過試玩後發現，這款手機不僅是常規升級，更是一次從內到外的徹底重生!

初次上手 X300 Pro，機身質感令人印象深刻，獨創的「珊瑚絨玻璃工藝」讓玻璃背板呈現柔滑觸感，搭配霧面磨砂邊框，不僅有效抵抗指紋沾染，更帶來握持體驗。機身厚度僅 8mm，前後玻璃設計，在剛硬的直線與柔和的曲線間取得完美平衡，既有現代旗艦的俐落，又保留了舒適的握感。

隨著 X300 系列登場，OriginOS 6 也正式亮相。這個統一了國行版與國際版系統的新介面，在流暢度與功能性上都有顯著提升。「Ultra-Core 計算」、「雙重渲染架構」等技術，讓應用程式冷啟動速度提升 18.5%，動畫渲染效率提高 35%，實際體驗確實流暢順滑。

全新的控制中心設計、Origin Island 動態互動，以及 AI 寫作助手、即時轉錄翻譯等智慧功能，都讓日常使用更加得心應手。

核心性能方面，X300 Pro 首發搭載聯發科最新 3nm 製程的 Dimensity 9500 旗艦晶片。這顆採用「全大核」設計的處理器，配備 1+3+4 核心架構，其中主核心時脈高達 4.21GHz。實測安兔兔 V11 跑分輕鬆突破 350 萬大關，無論是日常使用還是重度遊戲，都能提供流暢無阻的體驗。

vivo 首創雙 UFS 4.1 儲存配置，類似 PC 的 RAID 0 架構，使檔案傳輸速度提升達 70%，應用程式載入與大型檔案讀寫都快人一步。此外，X300 Pro 配備 6510mAh 第四代矽陽極電池，配合軟硬體優化，續航表現相當於傳統 7500mAh 電池。

X300 Pro 的相機系統在延續經典的基礎上實現了多項突破。主相機採用與 SONY 聯合開發的 5000 萬像 LYT-828 感光元件，搭配 VCS 3.0 技術帶來更準確的色彩表現。更值得關注的是，主相機防手震角度升級至 ±1.5°，達到「雲台級」穩定效果，無論是拍照還是錄影都能獲得清晰穩定的畫面。

招牌的 85mm f/2.67 潛望式長焦鏡頭同樣不容小覷，採用 Zeiss APO 認證鏡組與氟化玻璃鏡片，配合 vivo 與 SAMSUNG 聯合研發的 ISOCELL HPB 感光元件，對焦追蹤穩定性提升超過 200%，快門響應達到毫秒級別，讓捕捉運動瞬間變得輕而易舉。

另外，影片拍攝方面，X300 Pro 支援全球首創的 4K/60fps 電影級散景視頻，同時廣角與長焦均支援 4K/120fps 雙通道電子防手震。對於專業創作者，更提供全焦段 4K/120fps 10-bit Log 模式與 Dolby Vision 錄製功能，滿足各種創作需求。

人像模式拍攝效果:

不同焦段拍攝效果:

日間與夜間拍攝效果:

舞台模式:

煙花人像模範:

總結:

vivo X300 Pro 在國內市場定價 5,299 人民幣起，預計國際版於11月中到港，從產品力來看，這無疑是今年 ANDROID 旗艦市場的強力競爭者。無論是性能、影像還是整體使用體驗，X300 Pro 都展現出 vivo 三十年的技術積累與創新實力。