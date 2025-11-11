焦點

鳳凰｜一號風球今日日間維持

Mobile Magazine

vivo X300 Pro 追加預訂優惠，$699 可入手蔡司長焦增距鏡!

Mobile Magazine
vivo X300 Pro 追加預訂優惠，$699 可入手蔡司長焦增距鏡!
vivo X300 Pro 追加預訂優惠，$699 可入手蔡司長焦增距鏡!

對於追求極致影像創作的用家而言，vivo X300 Pro 無疑是近期備受矚目的旗艦級手機。而為了讓攝影體驗更上一層樓，vivo 正式宣佈為 X300 Pro 在香港推出專屬的蔡司長焦增距鏡套裝及專業影像手柄，並同步公開讓準用家驚喜的預訂換購方案，助你流暢地以更優惠價格，組合成最強大的移動攝影裝備。vivo X300 Pro 定價則與上代 X200 Pro 相同，仍然保持 $8,998。

驚喜第一重：超值換購蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝

由 2025 年 11 月 14 日至 11 月 30 日期間，凡於指定渠道購買 vivo X300 Pro 的顧客，即可以極具吸引力的港幣 $699 加購價，換購原建議零售價高達港幣 $1,699 的「vivo X300 Pro 蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝」。此專用增距鏡能進一步拓展手機的光學變焦能力，讓您輕鬆將遠景拉近，捕捉清晰細膩的特寫畫面，盡顯蔡司光學的深厚功力。成功換購的顧客預計可於 2026 年 1 月起前往原購買的渠道門市領取產品。

驚喜第二重：尊享額外優惠 入手 PGYTECH 專業影像手柄

凡成功於指定渠道換購上述 Item A 增距鏡套裝的顧客，將可獨享第二重尊屬禮遇。憑藉有效的換購收據正本，可於 2026 年 1 月起親臨 vivo 香港客戶服務中心，以震撼的港幣 $99 加購價，換購原價港幣 $699 的「vivo X300 Pro PGYTECH 專業影像手柄」。這款與知名品牌 PGYTECH 聯手打造的手柄，能大幅提升手機握持穩定度與操控手感，無論是拍攝照片或影片，都能獲得更專業、更舒適的創作體驗。

廣告

是次推出的專屬配件均設有清晰的保養安排。其中，「vivo X300 Pro 蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝」並不提供保養服務。而「vivo X300 Pro PGYTECH 專業影像手柄」則可享自於客戶服務中心購買日起計 3 個月的產品保養服務。顧客在換購手柄時，務必記得領取及妥善保存由 vivo 發出的正式保養證明書，以確保您的維修權益。

X300 Pro 採用 6.78 吋 8T LTPO 120Hz 螢幕 (1260 x 2800)，搭載超聲波指紋辨識技術，並支援 HDR10+ 與 Dolby Vision 顯示標準。配備 MTK Dimensity 9500 處理器，內建 16GB RAM + 512GB ROM。在電池配置上，該機內建 6510mAh 大容量電池，支援 90W 有線快充與 40W 無線充電。

X300 Pro 作為影像旗艦，將搭載與 Zeiss 聯合調校的專業三攝系統，包括 5000 萬像素 Sony LYT-828 主鏡頭、5000 萬像素 Samsung JN1 超廣角鏡頭，以及全新的 2 億像素 Samsung HPB 長焦鏡頭，配合 vivo 自家研發的 V3+ 獨立影像晶片等!

11 travel

其他人也在看

Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE，推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋

Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE，推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋

Apple 與著名設計品牌 ISSEY MIYAKE 為 iPhone 聯手推出全新配件 — iPhone Pocket。這款產品採用獨特的 3D 針織結構，靈感源自 ISSEY MIYAKE 標誌性的「一塊布」概念，旨在為用戶提供一個隨身攜帶 iPhone 的優雅新方式。

Yahoo Tech HK ・ 52 分鐘前
Steam為何能成功？《柏德之門3》發行總監：因它不是被股東束縛的爛服務

Steam為何能成功？《柏德之門3》發行總監：因它不是被股東束縛的爛服務

最近有新調查指出，高達 72% 的遊戲開發者認為，Steam 在 PC 遊戲市場上擁有壟斷地位，但並非法律意義上的壟斷。而《柏德之門3》開發商 Larian Studios 的發行總監 Michael Douse，就對此分享了他個人的看法。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！

83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！

83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！

Yahoo OMG Videos ・ 2 小時前
SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作

SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作

2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tech 人講｜Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥：以 AI 讓你專注說好影像故事

Tech 人講｜Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥：以 AI 讓你專注說好影像故事

現代相機並不再只有談論光圈、快門、連拍數，還有借助先進的 AI 技術來協助對焦，重新定義了專業攝影師的工作流程與創作價值。Yahoo Tech 有幸邀請到 Sony 香港業務拓展總部總裁 佐倉德彥先生，針對專業攝影師、攝影產業和 AI 三者的發展進行深度對談。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
東葛西1米黑影狂奔9報案！ 野豬超市翻垃圾桶內幕！

東葛西1米黑影狂奔9報案！ 野豬超市翻垃圾桶內幕！

6點到6點半，東葛西熱鬧非凡，誰知葛西橋通路上，一頭體長1米的野豬突然竄出，毛茸茸的身影在馬路撒歡南奔，路人嚇得四散躲閃！

Japhub日本集合 ・ 1 天前
未來是屬於 ROBOT PHONE 的，榮耀 CEO：明年手機自己會動

未來是屬於 ROBOT PHONE 的，榮耀 CEO：明年手機自己會動

文章來源：Qooah.com 之前 HONOR 終端股份有限公司的機器人手機 Robot Phone 已經向大眾初步亮相，HONOR 表示這款手機會定義為下一代終端新物種，Robot Phone 不僅是一部擁有AI的普通手機，而是一部移動端夥伴和專業攝影機。HONOR Robot Phone 的大模型 YOYO 將能夠擁有情感感知能力，成為用戶的個人管家和創意、靈感夥伴，將能夠對於用戶進行主動關懷，搭配相關算法進行內容推薦，並進行全場景生態裝置的調配。 HONOR 首次將 AI 的智腦、機器人的行動力以及專業影像能力進行深度結合，Robot Phone 配備了可隱藏的機械臂雲台，機械臂雲台支援一鍵展開，讓手機像機器人一樣動起來，還能夠支援全自動構圖、目標跟隨和超強防震。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 近期，HONOR 終端股份有限公司 CEO 李健在世界互聯網大會烏鎮峰會上稱，HONOR 將會在明天發佈機器人手機 Robot Phone（將AI手機、智能機器人與專業攝影結合為一體）。HONOR 表示已於2025年3月啓動了阿爾法戰略，公司

Qooah.com ・ 1 天前
OPPO Reno15系列發佈日已定，官方稱其為「試衣神器」

OPPO Reno15系列發佈日已定，官方稱其為「試衣神器」

文章來源：Qooah.com OPPO 官方已正式宣佈，Reno15 系列將於11月17日晚上7點與大家見面。此次新機配色以純淨的白色為基調，結合了芭蕾運動風格的蝴蝶結點綴，機身上還融入了細碎的星光元素，整體視覺既清新又不失靈動。 從外觀來看，真機造型與早前網絡曝光的信息基本吻合。其後鏡模組採用了與 iPhone 相似的冷雕工藝，相較於常規的熱彎玻璃或金屬裝飾，質感表現更為出色。 在功能方面，Reno15系列帶來了一項名為「前後同拍實況」的創新玩法。據 Reno 產品經理張若星介紹，開啓該功能後，手機前後攝像頭可同時工作，用戶能夠將自己的影像與拍攝的服裝實時合成，輕鬆搭配試穿效果，被不少網友稱為「試衣神器」。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 此次發佈的 Reno15系列至少包含 Reno15 與 Reno15 Pro 兩款機型。Reno15 配備了一塊 6.32吋 1.5K 小屏，搭載天璣8450 處理器，前置 5000萬像素鏡頭，後置則包括 2億像素主鏡、5000萬超廣角及 5000萬潛望長焦，並支援 IP68 與 IP69

Qooah.com ・ 19 小時前
《暗黑破壞神4》中國服12月上線，測試版先改血變黃色、骷髏變石頭、屍體變稻草人

《暗黑破壞神4》中國服12月上線，測試版先改血變黃色、骷髏變石頭、屍體變稻草人

《暗黑破壞神4》中國伺服器先前正式宣布於 12 月 12 日上線，也展開預約以及先行測試，不過測試馬上就做出了符合中國國情的修改引起討論，包括血與屍體通通不見地上乾乾淨淨，原本可搜索的 NPC 遺骸等變成了稻草人、骷髏系怪物成了石頭人，還有可能造成混淆的血瓶、血祭壇便成了黃色，甚至連開頭動畫直接拔掉變成文字敘述版本。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你

Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你

文章來源：Qooah.com 有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。 該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。 此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器

Qooah.com ・ 1 天前
Tesla 重要高層離職 影響公司發展方向

Tesla 重要高層離職 影響公司發展方向

一位最近離職的高管在 Tesla 的多個重要里程碑中扮演了核心角色。這位高管的貢獻對 Tesla 的技術發展和 […]

TechRitual ・ 1 天前
是小米 17 系列的 4 倍多，iPhone 17 系列國內激活量突破 825 萬台!

是小米 17 系列的 4 倍多，iPhone 17 系列國內激活量突破 825 萬台!

根據最新機構統計數據，iPhone 17 系列在中國市場表現依舊強勢，自發布以來國內激活總量已突破 825 萬部，展現出蘋果在高端手機市場無可撼動的領導地位。其中，頂配機型 iPhone 17 Pro Max 更是創下驚人紀錄，單一機型銷量達 395.7 萬部，幾乎佔據整個系列半壁江山，充分顯示消費者對頂級旗艦的強烈需求。

Mobile Magazine ・ 1 天前
Tesla Model Y 節目經理辭職，今日再遭人事變動

Tesla Model Y 節目經理辭職，今日再遭人事變動

Tesla 的 Model Y 項目經理 Emmanuel Lamacchia 在 LinkedIn 上宣布離 […]

TechRitual ・ 15 小時前
日本岩手縣以東海域 6.2 級地震　震源深度 10 公里｜Yahoo

日本岩手縣以東海域 6.2 級地震　震源深度 10 公里｜Yahoo

日本氣象廳表示，日本岩手縣以東海域，在本港時間 3 時 23 分發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款

Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款

Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。

bella儂儂 ・ 1 天前
Samsung Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動

Samsung Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動

時間來到年尾，關於 Samsung 新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
長沙灣元州邨雙屍案　保安聞異味揭兄弟倒斃　屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo

長沙灣元州邨雙屍案　保安聞異味揭兄弟倒斃　屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo

長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。

Yahoo新聞 ・ 8 小時前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」

雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」

參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫

姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫

姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝

56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝

56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前