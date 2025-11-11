鳳凰｜一號風球今日日間維持
vivo X300 Pro 追加預訂優惠，$699 可入手蔡司長焦增距鏡!
對於追求極致影像創作的用家而言，vivo X300 Pro 無疑是近期備受矚目的旗艦級手機。而為了讓攝影體驗更上一層樓，vivo 正式宣佈為 X300 Pro 在香港推出專屬的蔡司長焦增距鏡套裝及專業影像手柄，並同步公開讓準用家驚喜的預訂換購方案，助你流暢地以更優惠價格，組合成最強大的移動攝影裝備。vivo X300 Pro 定價則與上代 X200 Pro 相同，仍然保持 $8,998。
驚喜第一重：超值換購蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝
由 2025 年 11 月 14 日至 11 月 30 日期間，凡於指定渠道購買 vivo X300 Pro 的顧客，即可以極具吸引力的港幣 $699 加購價，換購原建議零售價高達港幣 $1,699 的「vivo X300 Pro 蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝」。此專用增距鏡能進一步拓展手機的光學變焦能力，讓您輕鬆將遠景拉近，捕捉清晰細膩的特寫畫面，盡顯蔡司光學的深厚功力。成功換購的顧客預計可於 2026 年 1 月起前往原購買的渠道門市領取產品。
驚喜第二重：尊享額外優惠 入手 PGYTECH 專業影像手柄
凡成功於指定渠道換購上述 Item A 增距鏡套裝的顧客，將可獨享第二重尊屬禮遇。憑藉有效的換購收據正本，可於 2026 年 1 月起親臨 vivo 香港客戶服務中心，以震撼的港幣 $99 加購價，換購原價港幣 $699 的「vivo X300 Pro PGYTECH 專業影像手柄」。這款與知名品牌 PGYTECH 聯手打造的手柄，能大幅提升手機握持穩定度與操控手感，無論是拍攝照片或影片，都能獲得更專業、更舒適的創作體驗。
是次推出的專屬配件均設有清晰的保養安排。其中，「vivo X300 Pro 蔡司 2.35x 長焦增距鏡套裝」並不提供保養服務。而「vivo X300 Pro PGYTECH 專業影像手柄」則可享自於客戶服務中心購買日起計 3 個月的產品保養服務。顧客在換購手柄時，務必記得領取及妥善保存由 vivo 發出的正式保養證明書，以確保您的維修權益。
X300 Pro 採用 6.78 吋 8T LTPO 120Hz 螢幕 (1260 x 2800)，搭載超聲波指紋辨識技術，並支援 HDR10+ 與 Dolby Vision 顯示標準。配備 MTK Dimensity 9500 處理器，內建 16GB RAM + 512GB ROM。在電池配置上，該機內建 6510mAh 大容量電池，支援 90W 有線快充與 40W 無線充電。
X300 Pro 作為影像旗艦，將搭載與 Zeiss 聯合調校的專業三攝系統，包括 5000 萬像素 Sony LYT-828 主鏡頭、5000 萬像素 Samsung JN1 超廣角鏡頭，以及全新的 2 億像素 Samsung HPB 長焦鏡頭，配合 vivo 自家研發的 V3+ 獨立影像晶片等!
