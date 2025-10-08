vivo X300 Pro 首發 Sony LYT-828 CMOS， 雲台級逆光夜景，逆光之王不時目標

文章來源：Qooah.com

vivo 正式官宣 X300 系列新品動態，其中 X300 Pro 將全球首發 LYT-828 雲台級主鏡，引發廣泛關注，新品發佈會定於 10 月 13 日 19:00 舉行。

作為 X300 Pro 的核心亮點，LYT-828 雲台級主鏡實力出眾。它擁有 5000 萬像素，搭配 1/1.28″ 超大底與 f/1.57 大光圈，能捕捉更豐富的畫面細節與光線。其支援業界領先的 CIPA5.5 級專業防震，可有效減少拍攝時的畫面震動。同時，22nm 低功耗製程讓影片拍攝能力得到充分釋放，Hybrid Frame-HDR 融合技術實現 100dB 動態範圍，輕鬆應對逆光與夜景場景，顯著提升畫面亮度與對比度。此外，該主鏡還配備蔡司 T* 鍍膜與 vcs 仿生光譜 3.0 技術，前者能有效抗雜光，後者可還原真實色彩，進一步提升成像質感。

除了旗艦級主鏡，vivo X300 系列還帶來多項重磅升級。機身採用 7.95mm 輕薄設計，兼顧手感與外型；首發搭載 OriginOS 6 系統，將帶來更流暢的操作體驗；全球首發藍晶 × 天璣 9500 旗艦處理器，為規格性能保駕護航；支援滿血多焦段 4K 120fps 杜比視界，滿足高清影片拍攝需求；配備全焦段變焦閃光燈，解決不同焦段拍攝補光難題；擁有蔡司 2 億超清影像與行業獨家 VS1 影像晶片，全方位提升影像表現，值得期待。