vivo X300 Ultra 即將在全球發佈

vivo 的 X 系列旗艦手機歷來以 Ultra 版本專供中國市場，但這一情況可能即將改變。根據最新的證據，尚未發佈的 vivo X300 Ultra 預計將於今年在中國以外的地區上市。根據 GSMA 數據庫，vivo 似乎正在為 X300 Ultra 準備國際版本，因為這款手機以不同的型號名稱出現，並不符合 vivo 中國手機的通常命名規則。該型號為 V2562。

這對於已經選擇了 vivo X 系列標準版和 Pro 版本的用戶來說無疑是一個好消息，因為之前並未有 Ultra 版本可供選擇。vivo 發佈 Ultra 版本的時機也相當合適，因為目前的傳聞表明，這款手機將成為真正的攝影強者。據悉，它將是首款配備兩顆 2 億像素感應器的手機，並且可能會採用 Sony 新款的 2 億像素感應器作為其主攝和長焦鏡頭。

型號 攝像頭 型號名稱 國際版本 X300 Ultra 主攝：2 億像素，長焦：2 億像素 V2562 是

