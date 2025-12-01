vivo X300 Ultra 將於 2026 年第一季發佈，電池容量資訊洩露

vivo X300 Ultra 將成為 X300 系列的最後一款新機，並接替 X200 Ultra。儘管 vivo 尚未公佈有關 Ultra 型號的官方細節，但多個消息來源已經出現，最新的消息透露了其電池容量及預期的發佈時間窗口。根據一位消息人士的透露，X300 Ultra 預計將於 2026 年第一季度發佈，這與 X200 Ultra 今年四月的首發時間一致。

值得一提的是，vivo X200 Ultra 當時僅在中國市場銷售。此外，消息人士指出，這款即將推出的旗艦手機將配備 7,000 毫安時的電池。相比之下，X200 Ultra 提供的是 6,000 毫安時的電池，而新的 X300 Pro 則使用 6,510 毫安時的電池。

據傳 vivo X300 Ultra 將配備雙 2 億像素相機及更大的 5000 萬像素超廣角感應器，並有望在全球市場上提供銷售。這些新特性將使其在競爭激烈的手機市場中佔有一席之地，並吸引更多消費者的注意。

