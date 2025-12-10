宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
vivo X300 Ultra 獲得 100W 快速充電認證，搭載 7,000mAh 電池
雖然確認 vivo X300 Ultra 將不會在今年發佈，但該公司正在清理最後幾個障礙，以便能夠正式推出這款手機。這款型號為 V2536A 的手機最近在中國獲得了認證，支援 100W 快速充電。值得注意的是，這是 100W USB PPS 充電，輸出為 20V 5A，能夠實現與 vivo 自家的 FlashCharge 系統相當的充電速度。
根據最新的泄露資訊，vivo X300 Ultra 將配備一個 7,000 毫安時的電池。作為對比，X200 Ultra 配備的是 6,000 毫安時的電池，並且支援 90W 有線充電（加上 40W 無線充電）。目前的 vivo X300 Pro 配備了 6,510 毫安時的電池，但需要注意的是，這是中國版本，全球版本的電池容量較小，為 5,440 毫安時。全球版的 Ultra 也可能會有類似的情況，但目前尚無詳細資訊。
預計 vivo X300 Ultra 將在全球範圍內上市。這款手機將會使用兩個 2 億像素的傳感器，其中主鏡頭的傳感器尺寸為 1/1.12 吋，長焦鏡頭的傳感器尺寸為 1/1.4 吋。此外，50MP 超廣角鏡頭也將配備一個 1/1.28 吋的大型傳感器，這比某些最近旗艦機型的主鏡頭傳感器還要大。
與 X300 系列的其他型號不同，Ultra 型號預計將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，而非 Dimensity 9500。根據推測，vivo X300 Ultra 預計將在明年第一季末推出，因為 X200 Ultra 是在四月發佈的。
