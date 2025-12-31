vivo X300 Ultra 獲歐洲 EEC 認證、最快明年 4 月現身！或為系列首款海外銷售機型、香港都有可能出？

以演唱會拍照神器知名、攝影表現出眾的 vivo X300 系列手機，頂配機型 vivo X300 Ultra 或有機會突破限制，成為系列首款往海外銷售的 X 系列 Ultra 型號。

據消息人 @ZionsAnvin 在 X 帳號透露，型號為 V2562 的 vivo 裝置、亦即傳聞 X300 Ultra 海外版，已於日前（12 月 26 日）通過歐洲 EEC 認證。

如消息屬實則代表 X300 Ultra 或為首款往海外銷售的 X 系列機型，同時按慣例 vivo 香港有頗大機會將引入，讓用家能一試其頂級攝影表現。

Mobile Magazine 短評：盛傳 vivo X300 Ultra 將於明年首季末，約 4 月下旬左右發佈，主打 IMX09E 1/1.12 吋 200MP 主鏡，並改為採用高通 S8E Gen5 晶片。

資料來源：X（@ZionsAnvin）