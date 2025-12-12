vivo X300 Ultra 通過認證，旗艦規格全曝光，預計明年首季末登場!

隨著今年即將步入尾聲，各大手機品牌的旗艦布局焦點已逐漸轉向明年。備受關注的 vivo X300 Ultra，雖然確定不會在今年亮相，但近期已低調通過國內相關認證，意味著其正式發佈前的最後準備工作正在進行中。最新消息顯示，型號為 V2536A 的該款新機已獲認證支援 100W 有線快充。

據認證文件，這款手機將採用 100W USB PPS 快充協議（20V/5A），其充電效能可媲美 vivo 自家的 FlashCharge 系統。此前有消息指出，vivo X300 Ultra 將配備高達 7000mAh 的大容量電池。作為對比，前代 X200 Ultra 的電池容量為 6000mAh，並支援 90W 有線充電及 40W 無線充電。而同系列目前已在國內上市的 X300 Pro，其中國版本電池容量為 6510mAh，國際版則為 5440mAh。這或許預示著 X300 Ultra 的國際版本電池容量亦有可能與國內版本有所不同，但具體細節仍有待官方確認。

在市場策略方面，vivo X300 Ultra 預計將會面向全球市場發售。其最引人注目的亮點在於強勁的影像系統。據悉，新機將採用雙 200MP 感光元件組合，包括一個用於主攝鏡頭的 1/1.12 吋大型感光元件，以及一個用於長焦鏡頭的 1/1.4 吋感光元件。此外，其 50MP 超廣角鏡頭更將配備 1/1.28 吋感光元件，這個尺寸甚至超越了一些近期旗艦手機的主攝感光元件，預期將帶來出色的畫質表現。

核心性能部分，vivo X300 Ultra 將與同系機型作出區隔，預計不會採用 Dimensity 9500 晶片，而是選用旗艦平台 Snapdragon 8 Elite Gen 5，以滿足追求頂級性能用戶的需求。

關於發佈時間，綜合目前資訊，vivo X300 Ultra 的登場時間點預計會落在明年第一季末左右。參考前代 X200 Ultra 於今年四月發佈的節奏，市場預期這款集大電池、超高速充電與頂級影像規格於一身的新一代旗艦，很可能在明年三至四月間與全球消費者見面。