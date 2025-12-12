聖誕好去處九龍區合集
vivo X300 Ultra 通過認證，旗艦規格全曝光，預計明年首季末登場!
隨著今年即將步入尾聲，各大手機品牌的旗艦布局焦點已逐漸轉向明年。備受關注的 vivo X300 Ultra，雖然確定不會在今年亮相，但近期已低調通過國內相關認證，意味著其正式發佈前的最後準備工作正在進行中。最新消息顯示，型號為 V2536A 的該款新機已獲認證支援 100W 有線快充。
據認證文件，這款手機將採用 100W USB PPS 快充協議（20V/5A），其充電效能可媲美 vivo 自家的 FlashCharge 系統。此前有消息指出，vivo X300 Ultra 將配備高達 7000mAh 的大容量電池。作為對比，前代 X200 Ultra 的電池容量為 6000mAh，並支援 90W 有線充電及 40W 無線充電。而同系列目前已在國內上市的 X300 Pro，其中國版本電池容量為 6510mAh，國際版則為 5440mAh。這或許預示著 X300 Ultra 的國際版本電池容量亦有可能與國內版本有所不同，但具體細節仍有待官方確認。
在市場策略方面，vivo X300 Ultra 預計將會面向全球市場發售。其最引人注目的亮點在於強勁的影像系統。據悉，新機將採用雙 200MP 感光元件組合，包括一個用於主攝鏡頭的 1/1.12 吋大型感光元件，以及一個用於長焦鏡頭的 1/1.4 吋感光元件。此外，其 50MP 超廣角鏡頭更將配備 1/1.28 吋感光元件，這個尺寸甚至超越了一些近期旗艦手機的主攝感光元件，預期將帶來出色的畫質表現。
核心性能部分，vivo X300 Ultra 將與同系機型作出區隔，預計不會採用 Dimensity 9500 晶片，而是選用旗艦平台 Snapdragon 8 Elite Gen 5，以滿足追求頂級性能用戶的需求。
關於發佈時間，綜合目前資訊，vivo X300 Ultra 的登場時間點預計會落在明年第一季末左右。參考前代 X200 Ultra 於今年四月發佈的節奏，市場預期這款集大電池、超高速充電與頂級影像規格於一身的新一代旗艦，很可能在明年三至四月間與全球消費者見面。
其他人也在看
Rivian 發布自駕芯片及自主駕駛計劃 以與 Tesla 競爭
Rivian 在加州帕洛阿爾托舉行的 AI 和自動駕駛日上，首次揭示了其自動駕駛芯片及自主計劃，以與 Tesla 等公司競爭TechRitual ・ 3 小時前
Xiaomi 開始接受 17 Ultra 的盲訂，預付費用為 CNY 100
據最新消息，小米可能會在12月26日於中國發佈小米 17 Ultra。隨後，一份報告指出，小米已經開始接受該設 […]TechRitual ・ 5 小時前
古羅馬混凝土耐用之謎：龐貝遺址新發現
羅馬混凝土常被譽為一項重大的工程成就，讓這個帝國的宏偉結構得以屹立兩千年。當時羅馬建築師所建造的許多建築、橋樑和水道至今仍在運行。最近，在一個保存完好的龐貝建築工地上，科學家們揭示了這種傳奇耐久性的長期秘訣。MIT 副教授 Admir Masic 領導的研究團隊描述了他們如何打開這個建築工地的「時間膠囊」，並發現一堆可供牆壁使用的材料。他表示：「透過這篇論文，我們想要清楚地定義一項技術，並將其與公...TechRitual ・ 1 天前
Xiaomi Tag 將於 12 月 26 日發佈，競爭 Apple AirTag 及 Moto Tag，採用 UWB 技術
根據中國的最新傳聞，小米正計劃推出小米 Tag。顧名思義，這將是一款追蹤裝置，與 Apple 的 AirTag […]TechRitual ・ 1 天前
iPad 新版規格曝光、配 A19 晶片效能大提升！iOS 26 Beta 源代碼現端倪、傳升級為適配「這功能」
早前 Apple 更新了 M5 版本 iPad Pro 系列平板，帶來前所未有效能體驗；好消息是大眾向機型 iPad 跟 iPad Air 等作，早前亦有眼尖媒體透過最新釋出 iOS 26 Beta 源代碼，挖出兩款新品主要配置。Mobile Magazine ・ 35 分鐘前
OpenAI GPT-5.2 到來：擅長「真實世界的專業應用」
就在官宣與迪士尼的合作後不久，OpenAI 正式端出了 GPT-5.2，用來應對因 Google Gemini 3 Pro 而拉響的「紅色警報」。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
迪士尼震怒！Google 被指「大規模」偷用 Marvel、《星戰》素材訓練 AI
說時遲那時快，剛剛達成合作的迪士尼與 OpenAI 迅速就同仇敵愾了起來！據 Variety 報導，迪士尼日前已向 OpenAI 最大的競爭對手 Google 發出了警告函，指控其「大規模侵犯版權」、偷用受保護的素材訓練 AI 模型。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
為應對 RAM 價格上升，Galaxy S26 可能採取硬件不升級方式
文章來源：Qooah.com 隨著下半年 RAM 和 ROM 晶片的瘋狂漲價，導致各大手機廠商面臨著兩難的選擇。一種方式為順勢提升售價，將成本轉接給消費者。另一種方式為節省成本，從而維持原本售價。 Samsung 在 Galaxy S26 機型上便採用的是節省成本的方案，沿用 Galaxy S25 的相機模組。意味著 Galaxy S26 配備的是 5000萬像素主鏡（傳感器尺寸1/1.56吋）+ 1000萬像素長焦鏡頭（支援3倍光學變焦）+1200萬像素超廣角鏡頭。 原先 Samsung 計劃是提升 Galaxy S26 的鏡頭配置，並同步上調手機的起步價，但計劃被 Apple 的 iPhone 17 機型定價打亂了。 iPhone 17 標準版有兩方面的關鍵升級，屏幕為 120Hz 自適應刷新率的 LTPO OLED 屏幕，基礎容量提升至 256GB，但是售價沒有增加。 Samsung 為了維持 Galaxy S26 的起售價，Samsung 不得不放棄鏡頭模組的升級計劃，這導致Samsung 需要重新設計機身內部的元器件佈局，量產設備被迫推遲。 Samsung 此次將推出三款 GQooah.com ・ 1 天前
中美關係｜擬增位置驗證功能 將在Blackwell率先推出 英偉達阻向中國等地走私
路透引述消息人士透露，英偉達（Nvidia；NVDA）已開發出一套位置驗證技術，可顯示其芯片正於哪一個國家運行，目的在於協助防止旗下人工智能（AI）芯片被轉運或走私至受出口限制的地區。BossMind ・ 1 天前
阿里千問App月活躍用戶突破3000萬 開放4項AI新功能
內地傳媒引述阿里巴巴(09988.HK)數據顯示，旗下人工智能(AI)助手千問App自11月17日公開測試以來，以23天計的11月活躍用戶人數已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。報道指，千問App正在加速從「會聊天」邁向「能辦事」，向所有用戶首批開放AI PPT(PowerPoint)、寫作、文庫及講題等4項AI新功能。其中AI PPT功能，可以一句指令即可生成精美PPT，同時可支持文檔、圖片、語音等39種格式輸入，並提供超過10萬份精品範本免費替換，可以直接通過對話修改PPT內容、更換範本，幾分鐘就可完成一份工作PPT。千問AI寫作功能，可撰寫和修改作文、小說、論文、合同、簡歷、策劃等各種類型文案，可按內容自動生成不同排版格式等。AI文庫實現以一句話找資料功能，覆蓋上億規模試卷、學習資料、曲譜等。AI講題功能，可模擬人類老師講題思路，清晰呈現每一步解題過程等。報道指，千問App正在以周為單位快速反覆運算，阿里巴巴陸續將地圖、外賣、訂票、學習、購物等生活場景接入。 (ST)#AI #阿里巴巴 #千問 (ST)infocast ・ 1 天前
ChatGPT 整合 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat，化身多功能創作中樞
從 10 月起開始接入 Canva、Spotify 等服務的 ChatGPT 今晚進一步豐富了自己的工具生態，Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 這三款來自 Adobe 的應用程式目前都已與 ChatGPT 整合。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阿里雲發布函數計算AgentRun
阿里雲正式發布函數計算AgentRun。AgentRun是一款以全球領先的函數計算FC為技術底座的一站式Agentic AI基礎設施平台，其將Serverless的極致彈性、零運維和按量付費的特性與AI原生應用場景深度融合，助力企業實現成本與效率的極致優化，平均TCO降低60%。 目前，阿里雲函數計算AgentRun已讓眾多企業級智能體「快速上崗」，成為模型服務、AI工具生態、企業智能體等領域的理想選擇，服務於阿里雲百煉、魔搭社區、吉利汽車(00175.HK)等內外部企業客戶與核心產品，支持多家龍頭基礎模型廠商，構建面向千萬用戶的C端智能體應用如 Z.ai。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲HM740
今日，在鴻蒙PC產業峰會上，華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740，支持升級至鴻蒙電腦企業版Beta操作系統，並配備70Wh（額定容量）電池，為華為迄今續航最長的筆記型電腦。#華為 #鴻蒙電腦 (CW)infocast ・ 18 小時前
八達通 App 用戶於麥當勞 App 訂餐可賺取獎賞
八達通卡有限公司(八達通)宣佈，由即日起至2025年12月31日，八達通 App 用戶於麥當勞 App 點餐滿50港元或以上，並以八達通或八達通銀包完成單次網上付款交易，即可獲得10港元增值額獎賞。每位用戶於推廣期內最多可享優惠3次，合共可獲高達30港元八達通增值額。合資格八達通或八達通銀包的用戶，將於完成合資格交易後第5日起獲發10港元增值額。獎賞不適用於店內櫃檯或自助點餐機下單交易，並受有關條款及細則約束。詳情請查閱八達通 App。 八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒表示：「八達通很高興再次與香港麥當勞合作，讓市民在享用美食的同時賺取八達通獎賞。我們期望透過這次推廣，進一步推動電子支付的應用，讓市民體驗更方便的餐飲付款方式。」 她續指：「八達通一直致力與本地零售及餐飲品牌攜手推出多元化獎賞活動，未來將陸續帶來更多貼近日常的實惠優惠，讓用戶每一次『嘟』都更有價值。」 獎賞數量有限，先到先得，送完即止。（BC)#八達通 #麥當勞infocast ・ 17 小時前
內地10月 iPhone 等海外手機品牌出貨量增13%
中國工信部直屬的信息通信研究院公布數據,10月國內市場手機出貨量3226.7萬部,按年增長8.7%;其中,5G 手機2932.6萬部,上升9.7%,佔同期手機出貨量的90.9%。信通院數據顯示,10月國產品牌手機出貨量2524萬部,按年增長7.6%,佔同期手機出貨量的78.2%;據此計算,10月包括蘋果公司(AAPL.US)iPhone在內的海外品牌手機在中國出貨量約702.7萬部,上升13%。今年首10個月,國內市場手機出貨量2.52億部,按年增長0.8%;其中,5G 手機2.17億部,上升1.3%,佔同期手機出貨量的86%。 (BC)#蘋果 #iPhoneinfocast ・ 1 天前
《大行》中銀國際：明年是AI手機助手開始廣泛發展一年
中銀國際發表報告指，12月1日，字節跳動聯合中興手機發布搭載豆包手機助手預覽版的工程樣機，其核心賣點在於通過語音指令實現跨應用的自動化AI Agent操作能力。豆包手機廣告視頻中呈現的購物比價、行程規劃等創新功能精準命中消費者對AI手機的預期，帶來極高的社媒話題度。 然而，產品發布後隨即遭遇多個軟件平台的使用限制，首批用戶反饋在操作微信時觸發登錄環境異常導致封號；多家銀行App及阿里系應用識別出非人工操作風險，拒絕執行支付、驗證碼等敏感指令或直接提示「設備異常」。面對廣泛的業內抵制和使用限制，豆包團隊被迫於12月3日及5日緊急下線微信及金融類應用的操作能力，並對遊戲代玩、點擊激勵廣告等使用場景對使用AI助手進行了限制 。 中銀國際指，邀請手機智能助手的業內資深專家參與了討論，並一致認為手機AI助手正在逐步走向應用的拐點，基本的底層技術棧的設計已經比較成熟，而目前所面對的主要困境更多來自互聯網服務商、手機硬件廠商以及監管之間不同利益所帶來的摩擦。 該行認為明年將是AI手機助手開始廣泛發展的一年，未來幾個季度市場也將陸續發布帶有AI手機助手功能的產品。認為豆包手機助手的發布將顯著強化手機廠AASTOCKS ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前