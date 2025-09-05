vivo X300 VS iPhone 16 Pro 正面對比，vivo 最窄邊的時代來臨

文章來源：Qooah.com

vivo 產品經理在社交媒體上首次公佈了 vivo X300系列的正面外觀，並將其與 iPhone 16 Pro 進行了直觀對比。vivo X300 採用了極窄四等邊屏幕設計,邊框寬度甚至小於 iPhone 16 Pro 的 1.44mm。該機引入 LIPO 技術，配合大弧度R角，不僅視覺沈浸感更強，持握時也更為貼合舒適。

屏幕方面，X300系列全系搭載 vivo 與京東方聯合定制的 Q10 Plus 發光物材料屏幕，具備更高亮度、更低功耗和更小色偏表現優勢，能精准還原高像素圖片的細膩畫質。同時，該機還引入蔡司大師色彩屏及全鏈路蔡司自然色彩管理，讓用戶在觀看影片或日常使用中享受到真實的色彩還原。

X300系列注重護眼功能，首次實現 2160Hz 全亮度高頻 PWM 調光與全亮度 DC 調光雙方案並行，用戶可根據偏好自由選擇，顯著降低頻閃帶來的視覺疲勞。配合 OriginOS 6系統升級的 vivo 悅目護眼技術，讓用戶使用起來更加舒心。vivo X300系列在屏幕觀感和外觀設計都有全面的改變，新機實際體驗值得期待。