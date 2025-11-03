vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000 mAh 電池及 IP64 級防護

vivo 在印度推出了其預算系列 Y 系列的最新智能手機 vivo Y19s 5G。這款手機似乎是稍微升級版的 Y19 5G，後者於今年五月在印度首發。vivo Y19s 搭載 MediaTek Dimensity 6300 SoC，並配備最高 6GB RAM 及 256GB 儲存空間，還提供 microSD 卡槽以擴展儲存容量。

這款手機配備 6.74 吋 LCD 顯示屏，解析度為 HD+，刷新率為 90Hz，最高亮度可達 700 尼特。前置攝像頭為 500 萬像素，並配有側邊指紋掃描器。後置部分，vivo Y19s 採用雙攝像頭配置，主攝像頭為 1,300 萬像素，輔助深度感應單元。該設備內建 6,000mAh 電池，支持 15W 有線充電，並具備 IP64 防塵防水等級。它運行基於 Android 15 的 FunTouchOS 15，並提供若干 AI 功能。手機重量為 199 克，支持雙頻 Wi-Fi、GPS 和 Bluetooth 5.4。

廣告 廣告

vivo Y19s 提供 Majestic Green 和 Titanium Silver 兩種顏色供選擇。

規格 詳細資訊 處理器 MediaTek Dimensity 6300 SoC RAM 最高 6GB 儲存空間 最高 256GB 顯示屏 6.74 吋 LCD，HD+，90Hz，700 尼特 前置攝像頭 500 萬像素 後置攝像頭 1,300 萬像素 + 深度感應單元 電池 6,000mAh，15W 有線充電 防水防塵等級 IP64 操作系統 Android 15，FunTouchOS 15 重量 199 克 顏色選擇 Majestic Green，Titanium Silver

推薦閱讀