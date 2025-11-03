vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000mAh 電池及 IP64 防塵防水等級

最近，vivo 發佈了新的 vivo Y19s 5G 智能手機，這款預算型設備擁有令人印象深刻的規格，同時也有關於期待已久的 vivo X300 Ultra 旗艦手機的全球發佈的激動消息。

此外，vivo 在印度的預算 Y 系列產品線中又增加了一款新智能手機。vivo Y19s 5G 看起來是稍微升級版的 Y19 5G，後者在今年五月首次亮相印度。vivo Y19s 配備 MediaTek Dimensity 6300 SoC，並可選擇最高 6GB RAM 和 256GB 儲存空間。它還包括一個 microSD 卡槽以便於擴展儲存。這款手機擁有 6.74 吋的 LCD 顯示屏，解析度為 HD+，刷新率為 90Hz，峰值亮度可達 700 尼特。對於攝影愛好者來說，前置 500 萬像素自拍相機和後置雙鏡頭組合，包含一個 1,300 萬像素的主攝像頭和一個深度感應器。此外，這款設備內置 6,000mAh 電池，支持 15W 有線充電，並擁有 IP64 防水防塵等級。運行基於 Android 15 的 FunTouchOS 15，該手機提供若干 AI 功能，重達 199 克。連接選項包括雙頻 Wi-Fi、GPS 和 Bluetooth 5.4，而 vivo Y19s 提供 Majestic Green 和 Titanium Silver 兩種顏色選擇。

此外，歷來 vivo 的 X 系列旗艦手機的高端 Ultra 型號主要只在中國市場銷售，但這一情況可能會改變，因為有強有力的證據表明尚未發佈的 vivo X300 Ultra 將於今年進軍中國以外的市場。根據 GSMA 數據庫，vivo 可能正在為 X300 Ultra 準備一個國際版本，因為該手機出現了與 vivo 中國手機通常命名規則不符的不同型號名稱，這個型號名稱為 V2562。這一進展對於那些只能使用 vivo X 系列的標準版和 Pro 版本的用戶來說是個好消息，因為此前並沒有 Ultra 型號可供選擇。此外，vivo 也選擇了最佳時機將其 Ultra 型號推向全球市場，因為有傳言指出這款手機將是一個絕對的攝影強者。vivo X300 Ultra 據說將是首款配備兩個 2 億像素傳感器的手機，可能會使用 Sony 最新的 2 億像素傳感器作為其主攝像頭和長焦攝像頭。

